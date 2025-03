Sefaz institui Fórum Permanente para a Equidade, Inclusão e Integração das Mulheres no serviço público

A Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda) de Mato Grosso do Sul acaba de dar um passo importante para a construção de um ambiente mais justo, igualitário e inclusivo no serviço público com a criação do Fórum Permanente para a Equidade, Inclusão e Integração entre as Trabalhadoras e os Trabalhadores da secretaria.

A medida, formalizada pela Resolução/SEFAZ nº 3.435, de 6 de março de 2025, publicada na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial do Estado, tem como objetivo principal promover a equidade de gênero e a inclusão no ambiente organizacional, criando um espaço de reflexão e ação para combater a desigualdade e a melhoria das condições de trabalho das mulheres no setor público.

O secretário de Estado de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira, destaca a importância da criação do fórum, afirmando que ele é uma resposta a um diagnóstico crescente sobre a necessidade de abordagens mais estratégicas para a inclusão de gênero nas instituições públicas.

“A criação deste fórum é um marco significativo na promoção de um ambiente mais inclusivo na Sefaz. Acreditamos que ao promover o compartilhamento das experiências e desafios, poderemos não apenas melhorar as condições de trabalho, mas também fortalecer a eficiência e o desempenho da Administração Pública em Mato Grosso do Sul”, afirma Flávio César.

O fórum será um espaço de diálogo aberto e participativo, que funcionará tanto de maneira física quanto virtual, permitindo a participação de todos os servidores da Sefaz, sem distinção de gênero.

De acordo com a resolução, o fórum será composto por grupos de estudo e discussão que terão como foco não apenas a análise da realidade organizacional da Sefaz, mas também a implementação de ações concretas para mitigar as desigualdades de gênero existentes.

As iniciativas poderão incluir campanhas de conscientização, capacitações, treinamentos e outras ações de sensibilização.

O secretário também salienta que, além da conscientização, o fórum terá um papel essencial na criação de indicadores de acompanhamento e avaliação das medidas adotadas, garantindo que os resultados sejam efetivos e continuem a promover a equidade.

“Este fórum tem um caráter horizontal, em que todos os servidores, independentemente de seu cargo ou função, terão a oportunidade de contribuir com suas ideias e sugestões. Estamos convencidos de que, ao trabalhar juntos, podemos construir um espaço mais justo e integrado, onde as mulheres se sintam igualmente valorizadas e com as mesmas oportunidades de crescimento”, complementa o secretário.

O Comitê de Ética da Sefaz será o responsável por coordenar e acompanhar as ações do fórum, assegurando que as atividades e propostas apresentadas sejam executadas de forma eficaz e em conformidade com os objetivos da resolução.

A participação ativa das trabalhadoras e trabalhadores será essencial para o sucesso do fórum, que visa, assim, não apenas a promoção de mudanças no ambiente de trabalho, mas também a construção de uma cultura organizacional mais equitativa e inclusiva.

“A criação do fórum Permanente para a Equidade, Inclusão e Integração reflete o compromisso da Sefaz de Mato Grosso do Sul com a promoção de um ambiente de trabalho mais justo e inclusivo. Com esse passo, a Sefaz espera servir como exemplo para outras instituições públicas, demonstrando que é possível e necessário construir um serviço público mais igualitário e respeitoso para todos os seus servidores”, conclui o secretário.

Semana da Mulher

Até o dia 14 de março, a Sefaz promoverá uma série de palestras e debates com diferentes temas voltados ao fortalecimento do protagonismo feminino.

Nesta terça-feira (11), os objetivos do fFórum Permanente para a Equidade, Inclusão e Integração será tema de palestra ministrada pela auditora fiscal da Receita Estadual, Izabel Ribeiro.

Outros temas importantes também serão abordados ao longo da semana, como a palestra “O que é ser Mulher na Sefaz-MS?”, com a auditora fiscal Silvia Cristina Barbosa Leal, no dia 12, que apresentará um panorama das conquistas e desafios das mulheres na Sefaz.

Já no dia 13, a subtenente da Polícia Militar, Edilaine Mansueto Alves, falará sobre a “Mudança na Cultura Masculina”, um debate sobre como as estruturas do machismo ainda estão presentes na sociedade e no ambiente institucional, e como é possível construir um espaço mais igualitário, com a participação ativa de homens e mulheres.

O evento será encerrado no dia 14 com a palestra da consultora de beleza Flávia Rech, que discutirá a importância da autoestima e do autocuidado para as mulheres, temas fundamentais para o bem-estar pessoal e profissional.

Comunicação Sefaz

Fotos: Bruno Rezende/Secom

