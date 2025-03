Servidores da Seplan participam de curso sobre Inteligência Artificial

A Seplan (Secretaria de Planejamento e Orçamento de Roraima) deu mais um passo importante na capacitação de seus servidores ao iniciar, nesta semana, um curso sobre IA (Inteligência Artificial). O objetivo é capacitar os profissionais da instituição a utilizar as tecnologias de IA para otimizar processos e melhorar a eficiência da gestão pública.

Durante a formação, os servidores terão a oportunidade de aprender sobre as principais ferramentas de IA, suas aplicações no setor público e como essas tecnologias podem contribuir para a modernização dos serviços oferecidos à população.

Pelo menos 80 servidores, divididos em três turmas, deverão participar da formação que conta com aulas teóricas e práticas, até a próxima quarta-feira, dia 12 de março. As atividades estão sendo realizadas no Campus Boa Vista da UERR (Universidade Estadual de Roraima), na avenida Juscelino Kubitscheck, bairro Canarinho, das 7h30 às 13h30.

Durante o primeiro dia de programação, o secretário de Planejamento e Orçamento, Rafael Fraia, destacou a importância de promover o treinamento. “A Inteligência Artificial transformará a forma como trabalhamos e interagimos com os cidadãos. Este curso é apenas o começo de um processo de evolução que trará grandes benefícios”, afirmou.

O coordenador de Projetos Estratégicos da Seplan, Luiz André Júnior, explicou que o curso é ministrado por especialistas renomados na área de Inteligência Artificial e aborda conteúdos essenciais para o setor público, como análise de dados, automação de processos e o uso da IA para as tomadas de decisão.

“Essa ação foi planejada pela Seplan pensando em garantir que os servidores estejam preparados para a crescente inserção das tecnologias de Inteligência Artificial em todas as áreas da administração pública. A utilização dessas ferramentas não é mais uma tendência, mas sim uma necessidade para aumentar a eficiência, a agilidade e a precisão nos processos”, enfatizou.

Servidores da Seplan aprovam capacitação

Entre os participantes está a servidora Eduarda Valentina, que atua na secretaria há aproximadamente dois anos, na área de Monitoramento e Avaliação, ela conta que a iniciativa representa uma oportunidade de aprimoramento profissional.

“A tecnologia tem um papel fundamental em todas áreas na nossa vida nos dias atuais, principalmente na gestão pública, e estar preparada para essa transformação é fundamental”, pontuou.

Irandy Cruz, está entre o time de especialistas responsáveis por aplicar o curso. Ele reiterou que a parceria com o Governo de Roraima, por meio deste projeto de capacitação dedicado aos servidores da Seplan, representa um marco importante na evolução da gestão pública do estado, ao oferecer conhecimento especializado em IA, criando um ambiente propício à inovação.

“Esta oportunidade reflete o compromisso do governo em promover uma administração pública mais moderna e tecnologicamente avançada”, afirmou Irandy.

