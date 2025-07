Corpo de Bombeiros fará blitze educativas em pontos estratégicos em quatro municípios de Roraima

O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) realiza nesta quarta-feira, 2, blitze educativas em locais estratégicos de Boa Vista, Caracaraí, Pacaraima e Rorainópolis. A ação visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção de acidentes domésticos e incêndios, como parte da programação da Semana da Prevenção, em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro Militar.

Em Boa Vista, as atividades ocorrem das 8h às 12h nos cruzamentos da avenida Sólon Rodrigues Pessoa com avenida Nazaré Filgueiras e da avenida Ataíde Teive com a avenida São Sebastião, na zona Oeste da capital.

O comandante-geral do CBMRR, coronel Anderson Carvalho de Matos, reforçou a importância da participação da comunidade: “A prevenção é um ato de responsabilidade coletiva. Com atitudes simples, podemos evitar acidentes graves, proteger nossas famílias, nossos bens e o meio ambiente”, afirma o comandante.

Orientações sobre como agir em situações de risco

Durante as blitze, serão distribuídos folhetos informativos com orientações sobre segurança doméstica, prevenção de incêndios e primeiros socorros. Equipes do CBMRR também prestarão esclarecimentos à população sobre como agir em situações de risco e manter ambientes mais seguros em casa e no trabalho.

“O curso de aperfeiçoamento de sargentos, juntamente com a Diretoria de Prevenção e Serviços Técnicos, se deslocará até os comércios, conversará com os comerciantes e funcionários, explicando medidas preventivas, ações de primeiros socorros, tomadas de decisões que minimizem os riscos nesses estabelecimentos, como se regularizar junto ao Corpo de Bombeiros, além de tirar dúvidas sobre acidentes domésticos e de trabalho”, explicou o diretor adjunto de Prevenção e Serviços Técnicos do CBMRR, major Fernando Troster Rodrigues.

