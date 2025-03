Treinador José Alves Neto abre a retomada do programa com palestra motivacional

O Governo de Roraima retoma, nesta quarta-feira, 12, as atividades do programa Cuidando do Servidor. Para marcar a reabertura, os servidores públicos estaduais terão a oportunidade de participar de uma palestra especial com o renomado treinador brasileiro de basquete, José Alves Neto. O evento, intitulado “Busca pelo Êxito”, será realizado às 9h, no Auditório do Centro Universitário Estácio da Amazônia.

Gerido pela Escola de Governo da Segad (Secretaria de Gestão Estratégica e Administração), em parceria com a Estácio Roraima, o Cuidando do Servidor tem como objetivo promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho, aliando ações preventivas e educativas que incentivam o bem-estar e o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores estaduais.

“A retomada do programa gera grandes expectativas, e contar com a participação de um nome como o de José Neto fortalece ainda mais essa iniciativa”, destacou o diretor da Escola de Governo, Silvano Sousa.

INSPIRAÇÃO E SUPERAÇÃO

José Alves Neto tem uma carreira vitoriosa no basquete brasileiro e internacional e é reconhecido por sua habilidade em desenvolver equipes de alto rendimento e por sua liderança transformadora. A presença do ex-técnico da seleção feminina no evento promete inspirar os servidores a buscarem o êxito em suas carreiras e a adotarem hábitos que promovam a qualidade de vida e o bem-estar.

“Nosso compromisso é cuidar do servidor e tornar o acesso à saúde e ao bem-estar mais próximo e eficiente. O programa se fortalece a cada edição, e essa retomada reforça nosso empenho em valorizar aqueles que fazem a administração pública acontecer”, enfatizou o secretário de Administração, Anselmo Gonçalves.

O PROGRAMA

O Cuidando do Servidor leva serviços essenciais diretamente aos locais de trabalho, proporcionando mais comodidade aos servidores. Entre os atendimentos oferecidos estão serviços de saúde como vacinação, enfermagem, nutrição, fisioterapia, biomedicina, farmácia e psicologia. Também são oferecidos serviços administrativos e jurídicos, como assistência contábil, orientação jurídica e suporte do Procon Estadual.

O programa também oferta serviços em parcerias institucionais com atendimento da Caer (Companhia de Água e Esgoto de Roraima), Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) e o Clube de Benefícios do Servidor.

