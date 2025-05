Aderr e Sebrae capacitam profissionais para rotulagem de produtos de origem animal

A Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) e o Sebrae-RR (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima) estão capacitando servidores da Agência, responsáveis técnicos e funcionários de agroindústrias em rotulagem de produtos de origem animal. O curso aprimora a qualidade e a conformidade dos alimentos produzidos no estado. A capacitação acontece no Edifício Airton Dias, no bairro São Francisco.

O evento que vai até esta sexta-feira, 23, faz parte do convênio nº 01/2023, firmado entre Aderr e Sebrae, com investimento total de R$ 600 mil. A iniciativa busca promover o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário local, com foco na competitividade, qualidade sanitária e segurança alimentar dos produtos de origem animal em Roraima.

Com duração de 40 horas, o curso aborda temas como rotulagem obrigatória, normas sanitárias, boas práticas de fabricação e a importância de oferecer informações claras ao consumidor – incluindo a composição dos produtos, prazo de validade e possíveis ingredientes que impactem a saúde pública.

A médica veterinária, consultora do Sebrae no Mato Grosso e instrutora do curso, Kátia Schmidt, ressaltou a importância do curso. “É fundamental que os produtos tragam informações claras sobre seus componentes e aditivos. Isso impacta diretamente na saúde pública e na confiança do consumidor”, disse.

Schmidt destacou que em um cenário cada vez mais exigente quanto à transparência e à segurança alimentar, cresce a importância da rotulagem correta de produtos de origem animal.

Ela enfatizou que a capacitação prepara os participantes a trabalharem com as exigências legais e mercadológicas que envolvem a criação e aprovação de rótulos.