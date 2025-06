Governador nomeia mais 28 aprovados no concurso público da Polícia Civil de Roraima

Com dezenas de olhares atentos, corações acelerados e um clima de conquista compartilhado, o Governo de Roraima realizou, nesta quinta-feira, 12, a sessão solene de formatura e nomeação da segunda turma de aprovados do segundo concurso público da PCRR (Polícia Civil de Roraima).

A cerimônia, marcada pela emoção e discursos comoventes, ocorreu no auditório da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), em Boa Vista, e contou com a presença de autoridades civis, militares, representantes do Governo e familiares dos formandos.

Ao todo, foram nomeados 28 novos servidores, sendo 11 auxiliares de necrópsia, dois escrivães de polícia, 12 médicos legistas e três odontolegistas.

Eles concluíram recentemente o CFP (Curso de Formação Profissional), realizado na estrutura do Ierr (Instituto de Educação de Roraima), etapa essencial para ingresso efetivo na carreira policial. A posse oficial ocorrerá nos próximos 30 dias, conforme estabelece o edital.

O governador de Roraima, Antonio Denarium, também participou da cerimônia entregando os certificados dos formandos. Ele reforçou o compromisso do Estado com a segurança pública.

“Roraima está dando certo. O Governo do Estado segue investindo fortemente nas forças de segurança. Hoje temos 925 policiais civis, sendo 223 aprovados em concurso público com a nomeação de 28 hoje. É um investimento realizado em recursos humanos, em infraestrutura, em equipamentos e no pagamento em dia dos servidores. Isso é a tradução do compromisso do nosso governo com a segurança pública e tem resultado direto para o povo de Roraima”, enfatizou.

A delegada-geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana, destacou a superação e a resiliência da turma, que enfrentou diversos obstáculos ao longo do processo.

“Hoje a gente celebra a formatura de 28 novos policiais civis. É uma turma obstinada, que foi incansável, mesmo depois de tantos percalços durante o próprio concurso como atrasos, remarcações e provas canceladas. Essa turma mostrou que tem resiliência suficiente para aguentar tanto tempo até ser nomeada. É uma vitória enorme. Eu sinto que a gente ganha os melhores policiais que poderíamos querer”, afirmou, emocionada.

Aprovados relatam emoção com conquista da nomeação

Para os formandos, o momento foi de grande emoção e gratidão. Nomeada como auxiliar de necrópsia, Emily Regina Soares Lima falou com orgulho sobre a caminhada até a formatura.

“Esse é um momento muito especial na vida de todos nós. A gente costuma dizer que não se vence sozinho. A vitória é compartilhada com todos que estiveram ao nosso lado, principalmente a nossa família. Estamos felizes, orgulhosos e muito animados para dar o nosso melhor. Sabemos que os desafios virão, mas escolhemos estar aqui, por vocação, e vamos honrar isso com resultados positivos para a Polícia Civil e para Roraima.”

Já a médica legista Danielle Abdala, que também integra a nova turma, ressaltou o sentimento de missão cumprida após mais de três anos de espera.

“Foram três anos e cinco meses desde o início do concurso. É a realização de um sonho. Estamos chegando com muita vontade de trabalhar, com novos especialistas que não existiam antes na Polícia Civil, como psiquiatras e ginecologistas, reforçando áreas fundamentais para a perícia e para o atendimento às vítimas. Estamos prontos para somar com a segurança pública do Estado”, afirmou.

A delegada-geral lembrou ainda que a instituição se fortalece ainda mais com o novo efetivo.

“Com a chegada dos novos profissionais, a Polícia Civil de Roraima fortalece ainda mais seu efetivo técnico e operacional, renovando o compromisso com a justiça, a investigação e o serviço prestado à sociedade. A formatura de hoje representa mais do que uma etapa concluída, é o início de uma jornada de dedicação à segurança e à paz social em todo o território roraimense”, disse.

