Brasiliense x Goiás ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS COPA VERDE 2025, HOJE (12/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Brasiliense x Goiás é válida pela COPA VERDE. A bola rola HOJE (12) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Brasiliense como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Brasiliense x Goiás: Prováveis Escalações, Arbitragem e Palpites para a Semifinal da Copa Verde 2025

A Copa Verde de 2025 promete grandes emoções, e Brasiliense e Goiás iniciam sua caminhada rumo à grande final com o primeiro jogo da semifinal, marcado para quarta-feira, 12 de março, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Boca do Jacaré. A volta será na quarta-feira, 19 de março, no Estádio da Serrinha, e quem sair vencedor avança à fase seguinte, enquanto um empate levaria a decisão para as penalidades máximas.

Fase Atual das Equipes

O Brasiliense vem de uma grande classificação nas quartas de final, após empatar 1×1 com o Vila Nova na ida e vencer por 3×1 na volta. A equipe busca agora dar sequência ao bom desempenho para avançar na competição.

Ficha Técnica do Jogo

Competição : Copa Verde 2025 – Ida das semifinais

: Copa Verde 2025 – Ida das semifinais Data : Quarta-feira, 12 de março, às 20h (horário de Brasília)

: Quarta-feira, 12 de março, às 20h (horário de Brasília) Local : Estádio Boca do Jacaré

: Estádio Boca do Jacaré Árbitro : Alisson Sidnei Furtado (TO)

: Alisson Sidnei Furtado (TO) Assistentes: Cipriano da Silva Sousa e Alvani Brito Nunes (TO)

Prováveis Escalações

Brasiliense:

Goleiro : Matheus Kayzer

: Matheus Kayzer Defensores : Netinho, Keynan, Igor Morais, Guilherme Santos

: Netinho, Keynan, Igor Morais, Guilherme Santos Meio-campistas : Gabriel Galhardo, Tarta, Marcos Júnior

: Gabriel Galhardo, Tarta, Marcos Júnior Atacantes: Tobinho, João Santos, Gui Mendes

Goiás:

Goleiro : Tadeu

: Tadeu Defensores : Willean Lepo, Messias, Luiz Felipe, Lovat

: Willean Lepo, Messias, Luiz Felipe, Lovat Meio-campistas : Gonzalo Freitas, Rodrigo Andrade, Juninho, Vitinho (Pedrinho)

: Gonzalo Freitas, Rodrigo Andrade, Juninho, Vitinho (Pedrinho) Atacantes: Esli Garcia, Edu

Palpites para o Confronto

Com um time mais experiente e uma boa fase na competição, o Goiás chega como favorito para o jogo. No entanto, o Brasiliense, jogando em casa, deve complicar a vida do time visitante, buscando um bom resultado para decidir a vaga na Serrinha. Espera-se um confronto equilibrado, com o Goiás podendo até sair com a vitória, mas o empate também é uma possibilidade forte para o primeiro jogo.

Palpite: Brasiliense 1 x 1 Goiás

O jogo promete ser de muita intensidade, com ambos os times lutando por uma vaga na final da Copa Verde. Quem sair vitorioso desse duelo dará um passo importante para conquistar o título regional.

