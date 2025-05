Uberlândia x Cianorte; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Uberlândia x Cianorte | Palpite e Análise | Brasileirão Série D | 24/05/2025

No próximo dia 24 de maio de 2025, o Brasileirão Série D segue com um duelo importante entre Uberlândia e Cianorte. A partida acontece às 17h00 (horário de Brasília) no Estádio Municipal João Havelange, prometendo ser um confronto decisivo na luta pelos três pontos. Para apostadores e fãs de futebol, este jogo traz mercados movimentados e odds bastante atrativas, especialmente para quem busca bons palpites para apostar com segurança.

Análise e Principais Palpites para Uberlândia x Cianorte

A equipe da APWin preparou um prognóstico focado em maximizar os ganhos dos apostadores. Com base nas estatísticas e nas cotações atuais das casas de apostas brasileiras, o favoritismo está do lado do Cianorte, que aparece com odds em torno de 1.99 para vitória, o que indica uma probabilidade estimada de 50%. Contudo, a análise sugere que o time visitante tem chances reais superiores de vencer, tornando a aposta ainda mais interessante.

Além do palpite na vitória do Cianorte, outro destaque é a aposta no mercado de gols, especificamente acima de 2.5 gols na partida. Com um estilo de jogo aberto e ofensivo das duas equipes, a projeção indica que o jogo terá ao menos 3 gols no total, o que torna essa dica de aposta bastante confiável.

Retrospecto do Uberlândia em 2025

O Uberlândia tem mostrado um desempenho mediano no Brasileirão Série D. Em 5 jogos disputados, o time somou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com uma média de 1.4 pontos por partida. Na temporada, o clube possui 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, com um ataque razoável, anotando 20 gols no total e sofrendo 22.

O principal destaque ofensivo do Uberlândia é Jean Gonçalves Silva, que já marcou 3 gols, enquanto Ruan Costa Souza lidera em assistências, com 3 passes decisivos. Defensivamente, a equipe tem tido dificuldades, sofrendo uma média de 1.4 gols por jogo no campeonato.

Retrospecto do Cianorte em 2025

O Cianorte, por sua vez, chega invicto na Série D com 2 vitórias e 3 empates em 5 jogos, alcançando média de 1.8 pontos por partida. Ao longo da temporada, o time somou 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, com um ataque que já marcou 25 gols.

Defensivamente, o Cianorte se destaca por sofrer poucos gols, apenas 3 em 5 partidas da Série D, o que demonstra boa solidez na defesa. Isso coloca o time em vantagem para o duelo contra o Uberlândia.

Classificação e Forma Atual

Na tabela da Série D, o Cianorte ocupa a 18ª posição com 9 pontos, enquanto o Uberlândia está em 32º lugar com 7 pontos. Isso mostra a vantagem do visitante na briga pelos pontos, reforçando o favoritismo apresentado pelas casas de apostas.

Onde Assistir Uberlândia x Cianorte Ao Vivo

A transmissão da partida será disponibilizada em canais que cobrem o Brasileirão Série D, além das plataformas de streaming oficiais das ligas e clubes. Apostadores e torcedores devem ficar atentos para não perder nenhum lance desse confronto que promete emoções até o último minuto.

Conclusão:

O duelo entre Uberlândia e Cianorte promete ser equilibrado, mas com leve favoritismo para o time visitante, que vem invicto e com defesa sólida. A aposta na vitória do Cianorte, acompanhada do mercado de mais de 2.5 gols, é recomendada para quem busca boas odds e um palpite fundamentado.

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.