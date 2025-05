ASSISTIR Londrina x ABC Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (24/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Por MRNews



A partida entre Londrina x ABC é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (24) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Londrina x ABC: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Série C 2025

Pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C 2025, Londrina e ABC entram em campo neste sábado, dia 24 de maio, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina, Paraná. A partida promete fortes emoções, já que o Tubarão busca manter sua excelente campanha até aqui, enquanto o Alvinegro potiguar tenta se recuperar na competição.

Onde assistir Londrina x ABC ao vivo

O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais Nosso Futebol, Nosso Futebol+, DAZN e Zapping, garantindo várias opções para os torcedores acompanharem o confronto direto pela TV e plataformas digitais.

Situação na tabela

O Londrina Esporte Clube ocupa atualmente a 3ª colocação na tabela da Série C, com 12 pontos somados. A equipe paranaense segue invicta e tem se destacado por uma defesa sólida e um ataque eficiente. Já o ABC Futebol Clube, que aparece em 10º lugar, com 7 pontos, precisa reagir após um empate frustrante em casa na rodada anterior. A equipe potiguar vê o confronto como decisivo para voltar a subir na classificação.

Prováveis escalações

Londrina – Técnico: Claudinei Oliveira

Neneca; Ezequiel, Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro; Rodrigo, João Paulo e Moisés; Paulinho Moccelin, Zé Vitor e Danilo Peu.

ABC – Técnico: Roberto Fonseca

Pedro Paulo; Vinícius, Richardson, Ícaro e Matheus Rocha; Wellington Reis, Wallace e Felipe Manoel; Wallyson, Fabinho e Maycon Douglas.

Expectativas para o jogo

A expectativa é de um jogo equilibrado. O Londrina tem a vantagem de jogar em casa e vive um bom momento, o que pode pesar a favor. Já o ABC aposta na experiência de jogadores como Wallyson para tentar surpreender. O confronto deve ser movimentado, com as duas equipes buscando o ataque desde os primeiros minutos.

