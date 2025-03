Fundo Social de Solidariedade recebe doação de dois caminhões para seus trabalhos sociais e realiza ação solidária no bairro João Romão nesta terça-feira (11)

A doação foi feita pela Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a entrega oficial contou com a participação de moradores locais e de várias autoridades

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Sorocaba recebeu, na tarde desta terça-feira (11), a doação de dois caminhões que foram entregues pela Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A cerimônia de entrega oficial dos veículos foi realizada no bairro João Romão, na Zona Leste da cidade, e contou com a partição do prefeito Rodrigo Manga, da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Sirlange Frate Maganhato, representantes da Associação e da igreja, além de várias outras autoridades e um grande grupo de moradores locais.

Os caminhões serão destinados aos vários trabalhos sociais realizados pelo Fundo Social, em parceria com várias secretarias municipais como a de Cidadania (Secid), entre outras.

“É uma alegria poder contar com essa importante ajuda para nossa comunidade que, além de suas realizações, está fazendo ainda mais por nossa população, com esta doação ao Fundo Social. Por isso também, a Prefeitura oferece votos de congratulação à instituição”, disse o prefeito Rodrigo Manga durante o ato oficial da entrega.

“Este é um dia muito especial e abençoado, porque resulta de uma parceria que começou dois anos atrás, quando os representantes dessa igreja vieram conhecer nosso trabalho, como ele funciona e se interessaram em saber como poderiam ajudar melhor, proporcionando mais estrutura”, afirmou a primeira-dama Sirlange.

Também participaram do evento, a secretária da Cidadania (Secid), Ana Cláudia Fauaz; o secretário de Desenvolvimento Econômico (Sede), Bruno Santana; o secretário de Serviços Públicos e Obras (Serpo), Darwin de Almeida Rosa; o secretário de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia; o secretário de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo; e o ouvidor geral, Evandro Bueno. Também os vereadores Alexandre da Horta, Rodrigo Marques e o ex-vereador Wanderley Diogo.

Estiveram presentes, ainda, representando a Associação, Ana Cristina Brunetti, presidente da Sociedade Sorocaba – Santana; Alex Canaveze, presidente da Estaca Sorocaba – Brasil; Danilo Moraes, presidente da Estaca Trugillo; Adalberto Souza, Gerente Regional de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO); Anderson Girardi, diretor da Estaca Barcelona; e Nei Garcia, diretor de Comunicação.

Finalizada a cerimônia de entrega da doação, a população presente pôde participar também do Mercado Solidário, que levou aos moradores do bairro itens de primeira necessidade, como gêneros alimentícios e produtos de higiene pessoal e limpeza. Cada morador teve a oportunidade de escolher uma quantidade de itens para levar gratuitamente para casa. O Mercado Solidário é uma iniciativa do Fundo Social, realizado em parceria com a Secretaria da Cidadania, com o propósito de atender famílias em situação de vulnerabilidade.