Sesau lança programa de visita a hospitais e escuta de pacientes

Para melhorar a infraestrutura, o abastecimento e o atendimento nos hospitais do Estado, a Sesau (Secretaria de Saúde) realizou nesta quarta-feira, 12, a primeira visita do Gabinete Itinerante.

Duas semanas após assumir a gestão da Sesau, a secretária Adilma Lucena está colocando em prática o Gabinete Itinerante, que tem como objetivo aproximar a gestão estadual da rotina nas unidades hospitalares.

A iniciativa prevê visitas para verificar o abastecimento de insumos e medicamentos, além de ouvir diretamente os profissionais de saúde e os pacientes das unidades acerca de infraestrutura e atendimento.

A primeira edição ocorreu no Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento, a maior unidade hospitalar do Estado, e contou com a participação do governador Antonio Denarium.

A secretária e o governador não anunciavam precisamente a visita e percorreram diferentes setores do hospital, dialogando com equipes médicas, servidores e pacientes para entender as principais dificuldades, inclusive, toda a equipe almoçou no refeitório do HGR, momento em que foi anunciada a revitalização do espaço pelo governador.

“Estamos almoçando aqui no HGR para verificar a qualidade da comida e aproveito a oportunidade para anunciar a revitalização do refeitório do HGR”, disse Denarium, ao acrescentar que o local é destinado aos servidores que fazem as refeições fornecidas pelo HGR durante o plantão.

De acordo com Adilma, em alguns casos, por impossibilidade logística, a gestão superior não tem como verificar as informações que chegam, e é muito difícil para o profissional que está no serviço de plantão buscar a administração para resolver um problema.

“O Gabinete Itinerante busca tornar a gestão mais acessível e eficiente, garantindo que as demandas das unidades de saúde sejam atendidas com maior rapidez”, disse.

A diretora-geral do HGR, Patrícia Renovato, destacou a importância dessa aproximação da Secretaria de Saúde com as unidades hospitalares, e ressaltou que a presença da secretária facilita a resolução de problemas.

“Tratando diretamente com a secretária, ela vindo à unidade e conhecendo os problemas, conhecendo as melhorias, nós conseguimos evoluir mais, trazendo mais retorno e, consequentemente, melhor benefício aos pacientes”, afirmou.

A expectativa da diretora é que a iniciativa contribua para a modernização dos serviços e para a ampliação dos atendimentos oferecidos no HGR e em outras unidades hospitalares do Estado.

“A expectativa é que o hospital continue evoluindo, que tenha inovações. Tecnologia, saúde, que os serviços que ainda não existem no hospital venham a ser implementados e os que já existem, que sejam melhor estruturados e fiquem realmente efetivos, um exemplo são as cirurgias cardíacas”, acrescentou Patricia Renovato.

