Argentinos Juniors x Aldosivi ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (14/03)

A partida entre Argentinos Juniors x Aldosivi é válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2024/25, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (14) às 19 hs. O mandante do jogo é Jrs . ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’ o Campeonato Argentino.

Argentinos Juniors x Aldosivi – Primera LPF, Apertura, Rodada 10

A Primera Liga Argentina continua a todo vapor e, nesta sexta-feira, dia 14 de março de 2025, o Argentinos Juniors recebe o Aldosivi no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, a partir das 19:00 (horário local), pela Rodada 10 do Apertura. O jogo promete ser uma disputa interessante, especialmente porque as equipes estão em situações opostas na tabela.

Momento das Equipes

O Argentinos Juniors vem em boa fase, ocupando a 2ª posição na tabela com 21 pontos, atrás apenas de Boca Juniors, que está invicto até o momento. O time de Gabriel Milito teve uma série de bons resultados, com 6 vitórias e 1 empate nas últimas 10 partidas. O time vem de uma vitória expressiva e quer continuar sua trajetória para se manter entre os primeiros colocados, brigando pelo título do Apertura.

Já o Aldosivi vive uma situação diferente, ocupando apenas a 15ª posição, com 9 pontos conquistados até aqui. A equipe tem mostrado dificuldades, com 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas nas últimas 10 partidas, e tentará surpreender o Argentinos Juniors em Buenos Aires para se afastar da zona de rebaixamento.

Confrontos Diretos

Nos últimos 10 encontros entre Argentinos Juniors e Aldosivi, o Argentinos Juniors leva a melhor com 3 vitórias, enquanto Aldosivi venceu apenas 1 vez, com 6 empates no total. Esse histórico recente mostra que a equipe da casa tem tido um bom desempenho frente ao Aldosivi, o que aumenta as expectativas para mais uma vitória do time de La Paternal.

Jogadores em Destaque

Álan Rodríguez (Argentinos Juniors) é um dos destaques do time e tem sido fundamental nas boas campanhas da equipe. Com um desempenho sólido no ataque e passes decisivos, ele se apresenta como uma ameaça constante à defesa adversária.

Por outro lado, Rodrigo Gonzalez (Aldosivi) será um dos principais nomes a se observar. Ele tem se destacado nas partidas recentes, sendo a principal opção ofensiva da equipe visitante. Sua habilidade para criar oportunidades será crucial para o time de Mar del Plata, que busca um bom resultado fora de casa.

Probabilidades e Odds

Argentinos Juniors : 1.38 (72%)

: 1.38 (72%) Empate : 4.50

: 4.50 Aldosivi: 9.00

A partida tem grandes chances de terminar com uma vitória do Argentinos Juniors, mas o Aldosivi tentará usar a motivação da necessidade de vitória para surpreender.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Disney+ Brazil, com cobertura total das jogadas, estatísticas e análise em tempo real.

Conclusão

Argentinos Juniors parte como favorito para o confronto, mas o Aldosivi, com suas dificuldades na tabela, tem tudo para lutar até o final. O jogo promete ser uma disputa entre um time em alta e outro tentando se recuperar. Quem vencerá? A resposta virá no Estádio Diego Armando Maradona!

CLASSIFICAÇÃO DA COPA DA LIGA ARGENTINA DE 2024/2025

A Copa da Liga Profissional do Futebol Argentino de 2022 (em espanhol: Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2022),[1][2] também conhecida como Copa de la Liga Profesional de 2022 e oficialmente rebatizada como Copa Diego Armando Maradona,[3][4] é a TERCEIRA edição dessa copa do futebol argentino.[1][2] O torneio é organizado pela Liga Profissional de Futebol (LPF) da Associação do Futebol Argentino (AFA) e conta com a participação dos 24 clubes da Superliga Argentina (primeira divisão argentina) da temporada de 2019–20.[1][2] .

Esta copa foi criada como uma “competição tampão” para cobrir as datas da temporada regular da liga deixada pelo cancelamento da Copa da Superliga Argentina de 2022, esta cancelada por causa da pandemia de COVID-19. Tem como principal objetivo outorgar uma vaga para a Taça Libertadores de 2023, e secundariamente, para a Copa Sul-Americana de 2023. Torneio também conhecido como Campeonato Argentino.

A AFA Professional Soccer League Cup 2022, conhecida como 2022 Professional League Cup, 2022 League Cup, “Binance Cup” (por motivos de patrocínio)1 ou simplesmente 2022 Cup,2 é a terceira edição desta competição organizada pela Professional Football League, um órgão interno da Associação Argentina de Futebol. Começou em 10 de fevereiro e terminaria em 22 de maio.

É disputado pelas vinte e oito equipes classificadas para o Campeonato da Primeira Divisão de 2022. O campeão se classificará para a Copa Libertadores de 2023 e o Troféu dos Campeões de 2022.

Campeão atual: Club Atlético Boca Juniors

Fundação: 1891 Maiores Campeões Argentinos