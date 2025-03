Startup Day Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Cordão do Boitatá – Gustavo Stephan/Riotur O céu azul deste domingo de Carnaval (02/03) foi o cenário perfeito para a folia de rua, com desfiles por todas as regiões da cidade. Cordão do Boitatá, no Centro; Charanga Talismã, em Vila Kosmos; Empolga às 9, no Leme; e Simpatia é Quase Amor, em Ipanema, foram alguns […]