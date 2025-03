ASSISTIR AO VIVO América-RN x Santa Cruz de Natal COM IMAGENS Campeonato Potiguar de 2025, HOJE (15/03)

Por MRNews



O jogo entre América-RN x Santa Cruz de Natal acontece HOJE (15) às 16 hs. O mandante da partida é o Meca que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Potiguar de 2025.

Você acompanha as partidas pela Band RN, Sidy’s TV, TCM e na TV FNF com exclusividade no youtube. O perfil da FNF no twitter acompanha os principais lances dos jogos em tempo real. O Campeonato Potiguar será transmitido na TV BAND, no DAZN e no Youtube ao vivo por todo o estado.

Por Notícias de Potiguar de Mossoró

América-RN x Santa Cruz de Natal: Onde Assistir, Horário e Detalhes da Semifinal do Campeonato Potiguar 2025

A semifinal do Campeonato Potiguar 2025 chega ao seu momento decisivo neste sábado (15/03). O América-RN enfrenta o Santa Cruz de Natal em busca de uma vaga na grande final. O jogo acontece na Arena das Dunas, em Natal-RN, às 16h (horário de Brasília).

No jogo de ida, o Santa Cruz de Natal venceu por 2 a 1, garantindo a vantagem do empate para avançar à final. O América-RN, por sua vez, precisa de uma vitória para continuar na briga pelo título estadual.

Onde Assistir América-RN x Santa Cruz de Natal AO VIVO

A partida será transmitida AO VIVO e com imagens pelo Canal GOAT no YouTube.

📺 Transmissão: Canal GOAT (YouTube)

▶️ Assista ao jogo aqui: Clique para assistir no YouTube

Ficha do Jogo

Competição: Campeonato Potiguar 2025

Campeonato Potiguar 2025 Fase: Semifinal (jogo de volta)

Semifinal (jogo de volta) Data: Sábado, 15 de março de 2025

Sábado, 15 de março de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena das Dunas, Natal-RN

Arena das Dunas, Natal-RN Transmissão: Canal GOAT (YouTube)

Análise da Partida

O América-RN, um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Norte, aposta no fator casa e no apoio da torcida para reverter a desvantagem. Com um elenco experiente, a equipe buscará impor seu ritmo desde o início.

Por outro lado, o Santa Cruz de Natal chega embalado pela vitória no primeiro confronto e pode jogar de forma estratégica para segurar o resultado. O time tem uma defesa sólida e um contra-ataque rápido, o que pode ser decisivo na busca pela vaga na final.

Possíveis Escalações

América-RN:

Goleiro: Bruno Pianissola

Defensores: Rafael Jansen, Rômulo, Roni e Everton Silva

Meio-campo: Allef, Souza, Wendson

Atacantes: Rafinha, Zé Eduardo e Iago

Santa Cruz de Natal:

Goleiro: Wadson

Defensores: Gustavo Henrique, Victor, Anderson e Hugo

Meio-campo: João Gabriel, Léo e Vinícius

Atacantes: Erick, Netinho e Luizinho

Palpite para América-RN x Santa Cruz de Natal

O América-RN tem um elenco superior e joga em casa, o que pode ser um fator determinante. Porém, o Santa Cruz de Natal mostrou sua força no primeiro jogo e pode surpreender. Palpite: Vitória do América-RN por 2 a 0.

Fique ligado e acompanhe a transmissão ao vivo!

Desta forma, sabe-se também que os jogos do ABC poderão ser transmitidos pela TV ABC. A cobertura do Mecão também pode ser acompanhada pela TV América-RN Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.