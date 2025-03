Puebla x Toluca ASSISTIR AO VIVO HOJE (15/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Puebla x Toluca é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (15) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Puebla como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Puebla x Toluca

O Puebla FC enfrentará o Toluca FC pela 12ª rodada do Torneio Clausura da Liga MX 2025 neste sábado, 15 de março de 2025, às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, México.

Ficha Técnica da Partida

Competição: Liga MX 2025 – Torneio Clausura

Liga MX 2025 – Torneio Clausura Rodada: 12ª

12ª Data: 16 de março de 2025

16 de março de 2025 Horário: 19h00 (horário de Brasília)

19h00 (horário de Brasília) Local: Estádio Cuauhtémoc, Puebla, México

Onde Assistir ao Jogo

Até o momento, não há informações específicas sobre a transmissão ao vivo desta partida para o público brasileiro. Recomenda-se verificar a programação de canais esportivos internacionais ou plataformas de streaming que transmitam a Liga MX.

Prováveis Escalações

Puebla FC:

Goleiro: Anthony Silva

Anthony Silva Defensores: Israel Reyes, Maximiliano Perg, Omar Fernández

Israel Reyes, Maximiliano Perg, Omar Fernández Meio-campistas: Fernando Aristeguieta, Pablo González, Alejandro Chumacero

Fernando Aristeguieta, Pablo González, Alejandro Chumacero Atacantes: Gustavo Ferrareis, Juan Pablo Segovia, Daniel Álvarez

Toluca FC:

Goleiro: Luis García

Luis García Defensores: Hernán Cristante, Rodrigo Salinas, Alexis Canelo

Hernán Cristante, Rodrigo Salinas, Alexis Canelo Meio-campistas: Rubens Sambueza, Fernando Tobio, Michael Estrada

Rubens Sambueza, Fernando Tobio, Michael Estrada Atacantes: Emanuel Gigliotti, Raúl López, Bryan Colula

Observação: As escalações acima são baseadas em informações de partidas anteriores e podem sofrer alterações até o momento do jogo.

Análise da Partida

O Puebla FC ocupa atualmente a 14ª posição na tabela do Torneio Clausura, enquanto o Toluca FC está na 9ª posição. Historicamente, os confrontos entre essas equipes têm sido equilibrados, com ambos os times buscando se afirmar no campeonato. Este jogo é crucial para o Puebla, que busca subir na tabela, e para o Toluca, que almeja consolidar sua posição entre os líderes.

Para mais detalhes e atualizações sobre a partida, visite os sites oficiais dos clubes ou os canais oficiais da Liga MX nas redes sociais.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.