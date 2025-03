Obras de calçadas nas ruas de Boa Vista garantem segurança e qualidade de vida à população

Foto: Divulgação Semuc



Prefeitura de Boa Vista segue com o avanço das obras de infraestrutura em toda a cidade. Nesta semana, iniciou a construção de 3.600m² de calçadas e 2.400m de sarjet e meio-fio. A ação ocorre na rua João Pessoa e avenida Sol Nascente, no trecho que abrange os bairros Nova Cidade e Raiar do Sol.

Essas obras ocorrem devido ao planejamento da gestão, que trazem mais qualidade de vida aos moradores. Em pouco mais de quatro anos, a Prefeitura já construiu mais de 100 km de calçadas.

Segundo a engenheira de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, Elieth Ferreira, a iniciativa da gestão para melhorar a infraestrutura urbana.

“Mesmo não sendo responsabilidade da gestão municipal, a prefeitura tem trabalhado para garantir que mais bairros tenham acessibilidade e permita a circulação do pedestre com segurança”, disse.

Além disso, a moradora Adelina Silva Santos, de 75 anos, costuma passar pela avenida, ela acompanha de perto os trabalhos e não escondeu sua satisfação. “No horário de pico, a gente disputa espaço com os veículos, mas após a conclusão, a nossa expectativa é que tudo melhore. Estamos confiantes”, comentou.

Além de garantir mais conforto e segurança para quem caminha pela região, a obra também representa um grande benefício para o comércio local. Esse é o sentimento de Antônio Caetano, de 61 anos, que possui um mercado na rua João Pessoa, no bairro Nova Cidade.

“O que estamos vendo é que com essa obra, os imóveis serão valorizados. Além disso, vai melhorar o acesso dos nossos clientes e, com certeza, vai impulsionar as vendas”, disse o comerciante otimista.

Fonte: Da Redação