Pensando na qualidade das aulas práticas, Detran-MS quer a opinião dos alunos sobre os instrutores

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) criou um formulário para que os alunos, em formação para primeira CNH, avaliem os instrutores de prática veicular.

O formulário é enviado por e-mail para os alunos que acabaram de encerrar as aulas práticas e fica disponível até que esse aluno faça o exame prático. A intenção é saber a opinião dos alunos, sobre as aulas práticas e sobre os instrutores de trânsito.

A opinião dos alunos se junta à avaliação realizada pelos diretores de Centros de Formação de Condutores, para premiar os melhores instrutores de trânsito do ano. O Detran-MS lançou o prêmio em 2024 e já está avaliando os instrutores. “A opinião dos alunos é muito importante para a melhoria no processo de ensino e formação de condutores. Por isso, é imprescindível que eles respondam o questionário enviado por e-mail, antes de realizar o exame prático de direção veicular”, explica o gerente de Cursos e Capacitação do Detran-MS, Emerson Tiogo.

Concurso de instrutores

No concurso Instrutores do Ano, serão avaliados os profissionais que ministram aulas na categoria B, estão com a credencial válida, que enviaram no mínimo 36 alunos para exames e que tenham recebido no mínimo 18 avaliações.

“Estaremos avaliando a opinião dos alunos sobre o instrutor, que conta muito. O aluno irá responder perguntas sobre o conhecimento do instrutor sobre o trânsito, práticas de ensino, desempenho, entre outras questões. Queremos valorizar os bons profissionais que temos como instrutores”, explica a diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

Emmanuelly Castro, Detran-MS

Foto: Rachid Waqued