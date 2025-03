Godoy Cruz x San Lorenzo ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (14/03)

A partida entre Godoy Cruz x San Lorenzo é válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2024/25, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (14) às 21 hs. O mandante do jogo é Godoy . ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’ o Campeonato Argentino.

Análise de Jogo: Godoy Cruz x San Lorenzo – Primera LPF, Apertura, Rodada 10

Data e Hora: 14 de março de 2025, 21:00 (horário de Brasília)

Estádio: Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina

Árbitro: Luis Lobo Medina (AR)

No próximo dia 15 de março, Godoy Cruz receberá o San Lorenzo em mais uma importante partida da Primera LPF, Apertura. O jogo acontecerá no Estadio Malvinas Argentinas, na cidade de Mendoza, e promete ser de grande disputa, já que ambas as equipes possuem objetivos diferentes na competição.

Atualmente, o Godoy Cruz ocupa a 10ª posição na tabela, com 17 pontos, enquanto o San Lorenzo está na 4ª colocação, com 22 pontos. O time visitante, San Lorenzo, vem se destacando ao longo da competição, mas enfrentará um Godoy Cruz que busca se recuperar na tabela após algumas oscilações.

Desempenho Recentes de Ambas as Equipes:

Godoy Cruz: Vem de uma sequência mista, com vitórias, derrotas e empates. O time busca retomar a confiança em casa, onde sua performance tem sido um pouco instável.

Vem de uma sequência mista, com vitórias, derrotas e empates. O time busca retomar a confiança em casa, onde sua performance tem sido um pouco instável. San Lorenzo: O time de Boedo tem mostrado mais consistência nas últimas rodadas, com uma boa sequência de vitórias e empates, e entra nesta partida com a confiança elevada.

Jogadores em Destaque:

Godoy Cruz: Federico Rasmussen, com desempenho sólido no meio de campo, é uma das figuras-chave para o time.

Federico Rasmussen, com desempenho sólido no meio de campo, é uma das figuras-chave para o time. San Lorenzo: Andrés Vombergar, com grande capacidade de finalização e visão de jogo, é uma ameaça constante para a defesa adversária.

Odds e Previsões:

Godoy Cruz: 2.85

2.85 Empate: 2.75

2.75 San Lorenzo: 3.00

Essas odds mostram um equilíbrio entre os dois times, com o Godoy Cruz tendo uma ligeira vantagem em casa. A previsão é que o jogo seja equilibrado, com possibilidades para ambos os lados.

Confrontos Diretos: Nos últimos 10 confrontos entre as duas equipes, o Godoy Cruz venceu 3 vezes, enquanto o San Lorenzo venceu 5, com 2 empates. Isso reforça a superioridade recente do time visitante, mas o Godoy Cruz tem mostrado que pode surpreender em casa.

Transmissão ao Vivo: Embora ainda não haja uma definição sobre a transmissão oficial no Brasil, o jogo pode ser acompanhado por plataformas de esportes que possuem os direitos de transmissão da Primera LPF. Fique atento às opções de streaming.

Análise Final: Este promete ser um jogo de grande intensidade, com o San Lorenzo buscando manter sua boa fase e o Godoy Cruz tentando se recuperar da instabilidade. A previsão é de um confronto equilibrado, mas com uma ligeira vantagem para o time visitante, que chega com mais confiança e um bom desempenho na competição.

CLASSIFICAÇÃO DA COPA DA LIGA ARGENTINA DE 2024/2025

O MRNews alerta que qualquer outro meio de transmissão que não seja a TV aberta e o aplicativo oficial da FOX não é autorizado e pode ser ilegal a distribuição de imagens. Por isto o site indica apenas o aplicativo para que você assista de forma segura o jogo.

A Copa da Liga Profissional do Futebol Argentino de 2022 (em espanhol: Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2022),[1][2] também conhecida como Copa de la Liga Profesional de 2022 e oficialmente rebatizada como Copa Diego Armando Maradona,[3][4] é a TERCEIRA edição dessa copa do futebol argentino.[1][2] O torneio é organizado pela Liga Profissional de Futebol (LPF) da Associação do Futebol Argentino (AFA) e conta com a participação dos 24 clubes da Superliga Argentina (primeira divisão argentina) da temporada de 2019–20.[1][2] .

Esta copa foi criada como uma “competição tampão” para cobrir as datas da temporada regular da liga deixada pelo cancelamento da Copa da Superliga Argentina de 2022, esta cancelada por causa da pandemia de COVID-19. Tem como principal objetivo outorgar uma vaga para a Taça Libertadores de 2023, e secundariamente, para a Copa Sul-Americana de 2023. Torneio também conhecido como Campeonato Argentino.

A AFA Professional Soccer League Cup 2022, conhecida como 2022 Professional League Cup, 2022 League Cup, “Binance Cup” (por motivos de patrocínio)1 ou simplesmente 2022 Cup,2 é a terceira edição desta competição organizada pela Professional Football League, um órgão interno da Associação Argentina de Futebol. Começou em 10 de fevereiro e terminaria em 22 de maio.

É disputado pelas vinte e oito equipes classificadas para o Campeonato da Primeira Divisão de 2022. O campeão se classificará para a Copa Libertadores de 2023 e o Troféu dos Campeões de 2022.

Campeão atual: Club Atlético Boca Juniors

Fundação: 1891 Maiores Campeões Argentinos