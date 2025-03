Necaxa x León ASSISTIR AO VIVO HOJE (14/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Necaxa x León é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (14) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Necaxa como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

O Necaxa x León pela 12ª rodada do Clausura da Liga MX 2024/25 no próximo sexta, no Estadio Victoria, em Aguascalientes, México. citeturn0search0

Ficha Técnica da Partida

Competição: Liga MX 2024/25 – Torneio Clausura

Liga MX 2024/25 – Torneio Clausura Rodada: 12ª

12ª Data: 14 de março de 2025

14 de março de 2025 Horário: 22:00 UTC (22:00 no horário local do México; 23:00 no horário de Brasília)

22:00 UTC (22:00 no horário local do México; 23:00 no horário de Brasília) Local: Estadio Victoria, Aguascalientes, México

Onde Assistir ao Jogo

Até o momento, não há informações específicas sobre a transmissão ao vivo desta partida para o público brasileiro. No entanto, plataformas de apostas como Betano e Bet365 costumam oferecer streaming ao vivo de jogos da Liga MX para seus usuários registrados. citeturn0search1 Recomenda-se verificar a disponibilidade do serviço nessas plataformas antes do início da partida.

Prováveis Escalações

Necaxa:

Goleiro: Unsain

Defensores: Oliveros, Peña, Mayorga, Martínez

Meio-campistas: Palavecino, Paradela, Arce

Atacantes: Rosero, Monreal, Cambindo

León:

Goleiro: Blanco

Defensores: Barreiro, Frías, Bellón, Reyes

Meio-campistas: Alvarado, Ambríz, Medina

Atacantes: Cabral, Cádiz, Guerra

Observação: As escalações acima são baseadas em informações de partidas anteriores e podem sofrer alterações até o momento do jogo. citeturn0search1

Análise da Partida

O Necaxa busca melhorar sua posição na tabela após uma série de resultados inconsistentes. Jogando em casa, a equipe espera aproveitar o apoio da torcida para conquistar pontos importantes. Por outro lado, o León vem demonstrando um futebol sólido e busca consolidar sua posição entre os líderes do campeonato. A expectativa é de um confronto equilibrado, com ambas as equipes buscando a vitória para alcançar seus objetivos na competição.

Para mais detalhes e atualizações sobre a partida, visite o site oficial da Liga MX ou os canais oficiais dos clubes nas redes sociais.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.