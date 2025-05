ASSISTIR Tombense x CSA Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (17/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Tombense x CSA é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (17) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Tombense x CSA: Prévia do Jogo, Dados, Onde Assistir e Expectativas – Série C 2025

Neste sábado, 17 de maio de 2025, às 17h, o Tombense recebe o CSA no Estádio Almeidão, em Tombos (MG), em confronto válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C 2025. O duelo coloca frente a frente duas equipes com campanhas idênticas até aqui na competição, com 8 pontos conquistados cada e ocupando a 6ª posição na tabela.

Como chegam as equipes

Tombense:

A equipe mineira vem demonstrando equilíbrio em campo, com um sistema defensivo sólido e poucos cartões recebidos. Em seus jogos anteriores na Série C, o time conseguiu somar pontos importantes dentro e fora de casa. No entanto, ainda precisa melhorar o volume ofensivo, já que apresenta média baixa de finalizações e não costuma conquistar muitos escanteios.

CSA:

O time alagoano também acumula 8 pontos, mas chega pressionado por um índice alto de cartões e uma expulsão na competição. Com média de 2,6 cartões amarelos por jogo, o CSA precisa manter a disciplina para não prejudicar seu rendimento em campo. A equipe ainda busca mais regularidade para se firmar entre os primeiros colocados e se aproximar do G-4 da Série C.

Números da Série C 2025

Estatísticas Tombense CSA Posição 6º 6º Pontos 8 8 Finalizações (média) 0 0 Escanteios (média) 0 0 Cartões amarelos (média) 1,6 2,6 Expulsões 0 1

Obs.: Dados ainda parciais conforme atualização da rodada.

Destaques individuais e prováveis estratégias

O Tombense, jogando em casa, deve apostar na posse de bola e em transições rápidas para surpreender o CSA. O fator local pode ser decisivo, mesmo sem grande presença de público, pois o time costuma ser competitivo em Tombos.

Já o CSA deve entrar com uma postura mais cautelosa, tentando explorar contra-ataques e bolas paradas. O técnico busca corrigir o excesso de faltas e cartões para evitar desfalques em jogos futuros.

Onde assistir Tombense x CSA ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo por streaming na DAZN, que detém os direitos de exibição da Série C do Campeonato Brasileiro. Os assinantes podem acompanhar via aplicativo ou site oficial.

Palpite para Tombense x CSA

Com duas equipes empatadas em pontos e características táticas semelhantes, o jogo promete ser equilibrado. No entanto, o Tombense, jogando em casa e com maior estabilidade disciplinar, leva ligeira vantagem.

Palpite: Tombense 1 x 0 CSA

Conclusão

O confronto entre Tombense e CSA é direto por posições na parte alta da tabela e pode ser determinante para o futuro das duas equipes na Série C 2025. Com estratégias distintas e equilíbrio nos números, quem souber controlar melhor os detalhes – como disciplina, posse e finalizações – pode sair com os três pontos neste sábado em Tombos.

