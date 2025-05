MultiLab SC: governadora em exercício entrega laboratórios para o Instituto Federal Catarinense em Araquari

Foto: Richard Casas /GVG

A governadora em exercício, Marilisa Boehm, inaugurou nesta quinta-feira, 15, os Laboratórios Multiusuários de Aquicultura e Produção Vegetal do Instituto Federal Catarinense, em Araquari, no Norte do estado. Os espaços receberam investimento de quase R$ 2,5 milhões, do edital do Programa MultiLab SC, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc).

“Hoje nós estamos aqui no IFC, visitando todas as estruturas e os laboratórios entregues e eu tenho certeza que com a ajuda do nosso governo, esses alunos terão muito mais condições de aprendizado. Daqui também tiraremos muitas lições e experiências que servirão para o nosso povo catarinense, principalmente aqueles que trabalham na área da pesca, na área da agricultura, então será maravilhoso. É um grande investimento, um investimento muito importante”, garantiu a governadora em exercício, Marilisa Boehm.

Foto: Richard Casas /GVG

O secretário executivo de Estado da Aquicultura e Pesca, Tiago Bolan Frigo, lembrou que a Fapesc já vem investindo em projetos ligados ao setor. “Nós da Secretaria de Aquicultura e Pesca já temos diversos editais junto com a Fapesc. E agora também nessa entrega de hoje, contemplando a área de aquicultura. Essas inovações, essas tecnologias são muito importantes para que os próprios estudantes e também o setor privado tenham condições para desenvolver ainda mais a aquicultura catarinense que já é destaque nacional”, disse.

Esses laboratórios fazem parte do Programa MultiLab SC, que, por meio do edital 15/2023, selecionou projetos voltados ao uso compartilhado de espaços nas áreas de Ciências Agrárias, Biológicas, Saúde e Engenharias. As iniciativas estão alinhadas com temas estratégicos definidos pelo Governo do Estado, como Saúde Única (One Health), Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos.

Edital de R$ 111 milhões beneficiou 50 projetos

Foto: Richard Casas /GVG

Com um investimento total de R$ 111 milhões, o edital beneficiou 50 projetos de 19 instituições de ensino superior em todas as regiões catarinenses, incluindo cidades como Blumenau, Brusque, Chapecó, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Mafra e São Miguel do Oeste. Os recursos serão destinados à melhoria da infraestrutura dos laboratórios, aquisição de equipamentos e ao fomento da pesquisa avançada no estado.

“Esse é o resultado do maior edital de toda a história da Fapesc, R$111 milhões em um único edital. E aqui olhando a piscicultura, como é que a gente combina tecnologias de nutrição animal e como é que a gente joga isso num contexto onde a indústria fabricante, seja de remédios, seja de rações, para aproveitar tudo do que é produzido e assim aumentar a renda dos produtores. Isso é uma construção de complexidade relativamente alta. Graças a essa percepção que o professor aqui do IFC teve, ele participou do edital, que contemplou aqui um dos 50 belos projetos”, explicou o presidente da Fapesc, Fábio Wagner Pinto.

Laboratório de Aquicultura e Produção Vegetal

No campus do Instituto Federal Catarinense (IFC) em Araquari, o Laboratório de Aquicultura e Produção Vegetal apoia pesquisas focadas na produção e sanidade animal, com ênfase na sustentabilidade e na aplicação direta do conhecimento científico no setor agropecuário. Localizado dentro dos programas de pós-graduação profissional PPGPSA e PPGTA do IFC, o laboratório fomenta parcerias público-privadas e promove uma integração significativa entre a comunidade interna e externa, ampliando o impacto das pesquisas além da região do norte catarinense e potencializando parcerias de qualquer local.

“É com imensa alegria e gratidão aos idealizadores da proposta e à Fapesc/Governo do Estado que participamos deste momento tão significativo para a comunidade de Araquari e do norte catarinense. A entrega deste conjunto de equipamentos representa um marco importante para o Instituto Federal Catarinense, contribuindo decisivamente para sua consolidação como referência nacional em educação profissional, científica e tecnológica. O investimento em equipamentos de alta complexidade é essencial para o avanço da pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), incluindo a extensão tecnológica, pois amplia as possibilidades de diálogo com diversos atores sociais”, salienta o reitor do IFC, Rudinei Kock Exterckoter.

Foto: Richard Casas /GVG

A infraestrutura do laboratório conta com equipamentos de última geração, como o sequenciador genético PROMETHION 2 SOLO STARTER, adquirido no Brasil, e a leitora de microplacas com sistema de imagem TECAN, da Áustria. Estes recursos são essenciais para análises genéticas e sanitárias de precisão, aplicáveis à aquicultura, à produção animal e ao desenvolvimento de sistemas produtivos mais sustentáveis.

O espaço atende pesquisadores, discentes de todos os níveis de formação (da pós-graduação ao ensino técnico), produtores rurais e órgãos de extensão tecnológica.

A estrutura está aberta a todos os alunos, independentemente do nível de formação ou do vínculo com programas de pós-graduação, reafirmando o compromisso do IFC com a inclusão e a democratização do acesso ao conhecimento e à pesquisa científica.

“Nosso objetivo é transformar o conhecimento científico em soluções práticas para a produção sustentável, com a ajuda da infraestrutura moderna e do envolvimento dos estudantes”, finaliza o professor Adolfo Jatobá, coordenador do laboratório.

