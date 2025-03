SONORA – Governo de Santa Catarina lança edital de pesquisa com investimento de R$ 12 milhões para fortalecer o SUS

Santa Catarina deu mais um passo significativo para o avanço da saúde pública. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) lançou, nesta terça, 11, a 8ª edição do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS), via edital nº 09/2025, com investimento global de R$ 12 milhões.

O objetivo do PPSUS é promover soluções que atendam às especificidades da realidade catarinense e criem alternativas para problemas urgentes, como explica o presidente da Fapesc, Fábio Wagner Pinto:

O PPSUS vai fortalecer a pesquisa científica, tecnológica e de inovação voltada para as áreas prioritárias da saúde pública no estado, priorizando pesquisadores de Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs), que terão até o dia 30 de abril de 2025 para submeter seus projetos. Os aprovados serão divulgados no dia 18 de julho de 2025.