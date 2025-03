Agência Minas Gerais | Empresa de equipamentos agrícolas investe R$ 50 milhões e inaugura fábrica em Uberaba

Um longo trabalho realizado pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e de sua agência vinculada Invest Minas foi concretizado nesta quinta-feira (13/3), com a inauguração da fábrica da Oxbo do Brasil Equipamentos Agrícolas em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

A empresa investiu R$ 50 milhões no projeto que vai gerar cerca de 70 empregos diretos já no primeiro ano de funcionamento.

Em Uberaba, a unidade de 96 mil metros quadrados da multinacional vai desenvolver, fabricar e dar assistência técnica a colheitadeiras de café, equipamentos de sementes de milho e outras máquinas. A companhia também fornece equipamentos para colheita de acerola, ervilha e milho verde no Brasil.

O evento de inauguração no município contou com a presença de representantes do Governo de Minas, além do CEO da Oxbo, Roel Zeevat.

Para a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Mila Corrêa da Costa, a inauguração reforça a proatividade do Governo de Minas na atração de investimentos.

“Implementar um ambiente favorável à competitividade de negócios é fundamental para aproveitarmos da melhor forma a diversidade de riquezas e de setores produtivos do nosso estado. Essa fábrica da Oxbo é mais um projeto que vem reforçar a economia do estado e gerar oportunidades para o Triângulo Mineiro”, destaca.

Negociação

O trabalho realizado pelo Governo de Minas com a Oxbo começou em 2021, quando a Invest Minas apresentou as oportunidades e a competitividade do estado para atrair empresas do setor. Entre as vantagens estão o tratamento tributário setorial, o financiamento pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), a infraestrutura e os inúmeros imóveis disponíveis para alocação do projeto em diversos municípios mineiros, culminando com a escolha por Uberaba.

“A instalação da Oxbo em Uberaba representa um marco para a região. A empresa produzirá colheitadeiras agrícolas de alta tecnologia, atendendo diversos setores, especialmente o cafeeiro. A planta industrial, que ocupará uma área de 96 mil metros quadrados no Distrito Industrial II, implementará processos de manufatura avançados. A chegada da Oxbo vai fortalecer a economia local e consolidar Uberaba como polo de inovação no agronegócio”, garantiu o diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, Ronaldo Alexandre Barquette.

Sobre a Oxbo

Com sede em Roosendaal, na Holanda, a empresa conta com três fábricas na Europa e cinco nos Estados Unidos. Ao todo, são 1.300 funcionários e aproximadamente 400 milhões de euros em receitas anuais globalmente.

O CEO da empresa, Roel Zeevat, disse que o fato do Brasil ser líder mundial na produção de café e um grande líder global na produção de sementes de milho, o torna um importante mercado para a companhia “que é especializada em máquinas para estes dois mercados importantes”, comenta.

A empresa atende aos mercados de tratos culturais, forragens, frutas, sementes de milho, vegetais e raízes. A Oxbo pretende ser a escolha para colheita especializada e tecnologia de tratos culturais controlados. A equipe consiste em engenharia global, fabricação, vendas e assistência técnica.