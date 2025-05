Casamento coletivo: no maior cartão-postal de Boa Vista, casais celebram o amor

Foto: Divulgação



A Celebração do casamento que prioriza a simplicidade, o amor e a inclusão, transformando o sonho do matrimônio em uma experiência acessível e acolhedora para todos, a 3ª edição do projeto “Enfim, Casados!” oficializou a união de 267 casais.

Promovido pela Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE) em parceria com a Prefeitura de Boa Vista, o evento ocorreu nessa sexta-feira, 16, no Parque do Rio Branco.

Durante a cerimônia cheia de significado, os noivos tiveram a oportunidade de oficializar a união em um ambiente caloroso, sem burocracias excessivas ou custos elevados, às margens do Rio Branco. De acordo com o vice-prefeito de Boa Vista, Marcelo Zeitoune, o casamento coletivo é uma oportunidade para os casais realizarem o sonho do matrimônio.

“Cada vez mais aumenta a procura pelo casamento coletivo, mas precisamos limitar a quantidade de casais para que seja um momento especial para todos, com muita qualidade. É um projeto que a Prefeitura vai continuar sendo parceira e seguir dando oportunidade para mais pessoas que esperaram tanto tempo para casar e sonham com esse momento”, disse.

O sonho do casamento

Além do casamento civil, o evento contou ainda com uma bênção religiosa para os noivos que sonhavam em regularizar a união, mas não possuíam recursos financeiros para custear o casamento. Juntos há 2 anos, a consultora ótica, Geandra Lopes e o assistente administrativo, Bruno Oliveira, ficaram noivos e casaram no mesmo local, o maior cartão-postal da capital roraimense, o Parque do Rio Branco.

“Há um tempo, eu estava com a pretensão de pedi-la em casamento, mas ainda não tinha tido a oportunidade, pois precisava ser um momento especial. No aniversário de 7 anos do filho dela, estávamos todos reunidos aqui no Parque do Rio Branco, em um piquenique com a família. Resolvi que o momento que eu estava esperando era esse e foi às margens do Rio Branco que a gente noivou”, contou Bruno Oliveira.

Para a cerimônia, a Prefeitura garantiu o espaço para celebração. Como tendas, decoração, banheiros químicos, show da banda Realce, do Instituto Boa Vista de Música (IBVM), cobertura jornalística e fotográfica. Quem também enviou representantes foi o projeto “Cabelos de Prata”, que oficializou o casamento de três casais integrantes.

“Estamos juntos há 23 anos e hoje oficializamos a nossa união. No projeto Cabelos de Prata nos informaram sobre o casamento coletivo. Perguntaram se haviam pessoas interessadas na proposta. Eu me animei e o pedi em casamento. Ele disse sim e hoje estamos aqui, felizes e contentes”, relatou Lia Porto Aguiar, integrante há 3 anos do projeto Cabelos de Prata.

Unindo forças

“Enfim, Casados!” conta ainda com a parceria da Vara Itinerante do Tribunal de Justiça de Roraima (TJ-RR), cartórios: Loureiro e 2º Ofício, responsáveis pela celebração e formalização do casamento. Segundo o defensor público-geral do Estado de Roraima, Oleno Matos, o casamento coletivo possui grande impacto social.

“Só sabe o valor, quem passa por esse momento, os familiares. A festa é marcante aqui. É um evento que todo mundo espera para acontecer. Ficamos muito felizes quando chega esse dia, que é de renovação de espírito. Mas principalmente ver, o congraçamento do amor, a certeza de que a vida vale a pena e de que estamos fazendo certo”, destacou.

Enfim, Casados!

O casamento coletivo é uma iniciativa que reforça o valor do amor, promoção da cidadania, inclusão social e o fortalecimento dos vínculos familiares. Assim, ele garante que cada casal celebre com respeito e dignidade. Independentemente da realidade financeira ou social. Todos os casais têm seleção mediante edital lançado pela Defensoria Pública de Roraima.

Vestindo Sonhos

A novidade deste ano é o subprojeto “Vestindo Sonhos”, da Defensoria Pública de Roraima, que arrecadou trajes para noivas, noivos, daminhas e pajens, deixando o evento ainda mais especial para os casais e familiares que puderam prestigiar e celebrar o amor, às margens do principal rio de Roraima. As peças foram para casais em situação de vulnerabilidade social participantes do projeto “Enfim, Casados”

Fonte: Da Redação