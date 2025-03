Faperr impulsiona negócio de confecção de roupas por meio do Programa Centelha

Empreender é um desafio, mas com o incentivo certo, ideias inovadoras podem se transformar em negócios promissores. Foi exatamente isso que aconteceu com a empreendedora Ana Paula Cardoso, que encontrou na Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima) o Programa Centelha e a oportunidade de transformar sua paixão pela costura em um empreendimento sólido.

O gosto pela costura sempre esteve presente na vida de Ana Paula, que inicialmente, vendia roupas de moda praia, mas logo percebeu que importar peças para Roraima era um grande desafio. Além da demora na entrega, os custos elevados com frete tornavam o negócio pouco lucrativo. Diante dessa dificuldade, ela encontrou uma alternativa promissora: produzir as próprias peças.

“Eu comecei a comprar tecidos e confeccionar. Fui aprendendo tudo sozinha, assistindo vídeos no YouTube e praticando. Assim nasceu o meu negócio”, contou a empreendedora.

A grande virada veio quando sua sogra apresentou o Programa Centelha, uma iniciativa voltada para estimular o empreendedorismo inovador em Roraima. Primeiramente, Ana Paula achava que não conseguiria ser selecionada, mas persistiu e, para sua surpresa, foi aprovada.

O apoio do Centelha foi essencial para estruturar sua confecção. “As máquinas eram muito caras para quem estava começando, era quase impossível para mim. O programa me ajudou muito nessa parte”, destacou a empreendedora.

Com o incentivo recebido, Ana Paula conseguiu expandir sua produção e fortalecer seu negócio, demonstrando como iniciativas de fomento à inovação, como o Centelha Roraima, podem transformar ideias em realidade e impulsionar o desenvolvimento do Estado.

PROGRAMA CENTELHA

A iniciativa é promovida pelo MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) e pela Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), em parceria com o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), o Confap (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa) e a Fundação CERTI.

Em Roraima, o Programa ocorre por meio do Governo do Estado através da Faperr e Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação).

O post Faperr impulsiona negócio de confecção de roupas por meio do Programa Centelha apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.