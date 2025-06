Sesau realiza oficina sobre regulação para reduzir fila de espera no SUS

Com foco na qualificação dos processos regulatórios e no fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde), a Secretaria de Saúde realizou nesta quinta-feira, 26, a Oficina de Debates sobre Regulação em Saúde.

O evento contou com a participação de representantes do Ministério da Saúde, gestores municipais e operadores do SISREG (Sistema de Regulação)

Durante a oficina, foram abordadas estratégias para o aprimoramento da regulação em saúde, incluindo os processos regulatórios, o sistema e-SUS Regulação e a adesão de Roraima ao programa federal “Agora Tem Especialistas”, voltado à ampliação do acesso a consultas e exames especializados.

“Mais que um evento técnico, essa oficina é um espaço de troca de experiências e construção coletiva, reunindo diferentes esferas do sistema público de saúde em um compromisso conjunto pela qualificação do atendimento”, afirmou a coordenadora geral da Regulação, Jardiane Moraes.

Para a coordenadora da Atenção Básica do município de São João da Baliza, Letícia Araújo, o encontro representa um avanço significativo na organização dos fluxos de atendimento.

“A nossa participação aqui é muito importante, tendo em vista o conhecimento que estão disponibilizando para nós. São informações que vão fazer a diferença na regulação do nosso município, como os temas que eles abordaram sobre o contato entre o regulador e os nossos médicos”, comentou.

A oficina proporcionou também o alinhamento técnico sobre o uso das ferramentas eletrônicas de regulação e o papel de cada profissional na qualificação do acesso aos serviços, com foco na redução de gargalos e na resolutividade do sistema.

Além disso, Jardiane ressaltou ainda sobre a participação de Roraima no programa “Agora Tem Especialistas”, que deve possibilitar avanços no atendimento em saúde especializada.

“Durante a programação, também será destacada a adesão do Estado de Roraima ao programa Agora Tem Especialista, uma iniciativa do governo federal que busca reduzir as filas, diminuir o tempo de espera e garantir o diagnóstico no momento certo para cada usuário”, pontuou.

