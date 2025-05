Cerimônias de incorporação e entrega de alamares começam na próxima semana

O calendário de formaturas de incorporação de novos alunos e entrega de alamares nos Colégios Estaduais Militarizados terá início no próximo dia 12 de maio. As solenidades, que se estendem até o dia 26 do mesmo mês, ocorrerão tanto na capital quanto no interior, marcando oficialmente o ingresso dos estudantes na rotina disciplinar e pedagógica dessas instituições e do Colégio Militar Estadual Cel. PM Luiz Derly Vieira Borges.

As cerimônias acontecerão em 32 colégios ativos em todo o Estado. Em cada unidade, os alunos que ingressaram no primeiro bimestre participarão da solenidade de incorporação, momento em que recebem o alamar — insígnia que simboliza a integração à vida escolar baseada em princípios como disciplina, respeito, patriotismo e cidadania.

Para o secretário-adjunto da Educação e coordenador dos colégios estaduais militarizados, coronel José Rodrigues, o evento representa um marco importante na vida escolar dos estudantes.

“As cerimônias de incorporação não são apenas eventos protocolares, mas experiências que fortalecem a autoestima, o compromisso com os estudos e o potencial dos nossos alunos. O alamar que eles recebem representa valores que os acompanharão por toda a vida. É um gesto simbólico de compromisso com a educação, a família e o país”, destacou o coronel.

As solenidades na capital ocorrerão em diversas datas. No dia 12 de maio, nas unidades CEM Professor Carlo Casadio, CEM Vitória Mota Cruz e CEM Carlos Drummond de Andrade. No dia 13, será a vez do CEM Fernando Grangeiro de Menezes, CEM Maria Sônia de Brito Oliva e CEM Professora Wanda David Aguiar.

No dia 14 de maio, as cerimônias ocorrerão nos CEMs Jaceguai Reis Cunha, Professora Conceição da Costa e Silva e Luiz Ribeiro de Lima. No dia 15, será a vez dos CEMs Professora Maria de Lourdes Neves, Senador Hélio da Costa Campos e Irmã Maria Teresa Parodi.

Encerrando a semana, no dia 16 de maio, ocorrem as solenidades nos CEMs João Rodrigues da Silva (São Luiz do Anauá), Tancredo Neves, Pedro Elias Albuquerque Pereira, Maria Nilce Brandão e Luiz Rittler Brito de Lucena.

Entre os dias 19 e 26 de maio, as cerimônias seguem no interior, contemplando unidades como o CEM Desembargador Sadoc Pereira (Alto Alegre), CEM Aldébaro José de Alcântara (Bonfim), CEM José Aureliano da Costa (Cantá), CEM Maria Mariselma (Mucajaí), CEM Mariano Vieira (Normandia), além de escolas em Caracaraí, Amajari, Iracema, Rorainópolis e Pacaraima.

O coronel José Rodrigues reforça que a iniciativa é parte do fortalecimento da proposta pedagógica dos colégios militarizados: “Cada colégio está comprometido com a formação integral dos alunos, respeitando suas realidades e culturas, mas sem abrir mão dos princípios que norteiam nosso modelo de educação: disciplina, excelência acadêmica, respeito mútuo e consciência cidadã”, concluiu.

As solenidades devem reunir centenas de estudantes, familiares, gestores escolares, professores e representantes das corporações militares parceiras da educação estadual, fortalecendo os laços entre escola, comunidade e Estado. Dentre as unidades previstas no cronograma, três terão suas cerimônias temporariamente suspensas devido a reformas: CEM Professora Maria dos Prazeres Mota, CEM Elza Breves de Carvalho e CEM Professor Severino Gomes Cavalcante.

Rede de Colégios Militarizados

Atualmente, a Rede de Colégios Estaduais Militarizados é composta por 34 instituições e atende 22.598 estudantes, segundo dados do Censo Escolar. São 20 unidades localizadas na capital e 13 no interior (Mucajaí, Iracema, Caracaraí, Rorainópolis, Pacaraima, Bonfim, Alto Alegre, São Luiz do Anauá e Amajari), além do Colégio Militar Estadual Cel. PM Derly Luiz Vieira Borges.

A militarização das escolas integra um programa estadual realizado em parceria entre a Seed (Secretaria de Educação e Desporto), a PMRR (Polícia Militar de Roraima) e o CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), por meio do compartilhamento da gestão das unidades de ensino.

O post Cerimônias de incorporação e entrega de alamares começam na próxima semana apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.