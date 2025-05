Com foco no alinhamento de ações e cobertura vacinal, SES promove acolhimento de coordenadores municipais de imunização

Com foco no alinhamento de ações estratégicas em vacinação, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) promoveu quarta-feira (6) um encontro de acolhimento dos coordenadores municipais de imunização de Mato Grosso do Sul.

Com o objetivo de fornecer informações técnicas para os coordenadores, o encontro discutiu questões relativas ao trabalho e rotina dos profissionais, com abordagem em boas práticas em imunização, a Rede Frio, bem como a atualização e estratégias de vacinação contra a Dengue, Influenza e Covid no Estado.

O gerente de imunização da SES, Frederico Moraes, explica que o acolhimento visa treinar e qualificar os novos coordenadores municipais.

“O encontro fornece informações técnicas atualizadas sobre temas como rede de frio, micro planejamento e vacinas, para que possam realizar um trabalho de qualidade e avançar a cobertura vacinal no Estado. Essa ação também promove o acolhimento e a aproximação entre a gestão estadual e as gestões municipais de saúde pública”, afirma.

Para a coordenadora de Incorporação Científica do PNI (Programa Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde, Ana Catarina de Melo, o encontro fortalece as estratégias com foco na melhoria da cobertura vacinal no Estado.

“Esta iniciativa é fundamental para orientar a normatização e as diretrizes do PNI, visando uma estratégia de vacinação mais efetiva e, consequentemente, a melhoria da imunização no Estado. Mato Grosso do Sul vem melhorando suas coberturas vacinais ao longo dos últimos anos e momentos como este irão fortalecer e garantir boas coberturas para todas as vacinas do calendário nacional de imunização”, destaca Ana Catarina.

A coordenadora de imunização do município de Cassilândia, Naiara Maia, enfatiza a troca de experiências e conhecimentos que o encontro de acolhimento proporciona.

“Este encontro é fundamental para expandir e multiplicar esses aprendizados em nossos serviços municipais, especialmente na vacinação, visando aumentar a cobertura e manter o Estado em constante melhoria na imunização de todas as faixas etárias. A troca de saberes entre municípios, a aquisição de novos conhecimentos e a elaboração de novas estratégias nos permitem sair daqui com uma nova visão e para implementar mudanças positivas em nossos municípios”

Conforme dados do Painel de Coberturas Vacinais do Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul já alcançou a cobertura vacinal preconizada (maior de 95%) para os imunobiológicos: BCG, Pneumocócica 10v, Rotavírus, Meningocócica C e Tríplice Viral, marcando um avanço expressivo nos índices de imunização.

Além da campanha “MS Vacina Mais Plus”, outras ações já consolidadas, como “Aluno Imunizado” e “Cuidar de Quem Cuida”, contribuíram para o fortalecimento das ações de imunização e, consequentemente, para aumento das coberturas vacinais.

Helton Davis, Comunicação SES

Fotos: Helton Davis