Com obras de infraestrutura, Tacuru terá integração e vai concluir pavimentação na cidade

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta sexta-feira (27) com as lideranças de Tacuru, região de fronteira, para definir as novas obras de infraestrutura para cidade. Entre elas está a pavimentação de diversas ruas para chegar a 100% (asfalto), além de sinalização viária e o acesso ao Assentamento Conquista.

A reunião faz parte do programa MS Ativo. “Depois das eleições municipais, este é o momento de sentar com todos e definir o que faremos daqui para frente na cidade. Tacuru já tem 90% de asfalto e agora com estas obras vai chegar a 100%. Isto é motivo de orgulho para o Estado, é o mínimo que devemos oferecer ao cidadão. Já o saneamento lá tem 95%. Temos que celebrar”, afirmou o governador.

O prefeito Rogério Torquetti destacou que com a pavimentação das ruas, vai se concluir o asfalto na cidade. Já o acesso ao Assentamento Conquista terá a pavimentação da estrada vicinal, contribuindo para mobilidade e o trânsito dos moradores locais.

“É uma honra estar aqui novamente, tendo o apoio e a ajuda do governador para que Tacuru possa se desenvolver. Trouxemos nossas novas reivindicações para atender os pedidos da população. Este será o último bairro a ganhar pavimentação”, descreveu o prefeito.

A reunião também teve a presença dos deputados federais Geraldo Resende e Beto Pereira, dos deputados estaduais Paulo Corrêa, Mara Caseiro, Márcio Fernandes, Coronel David, Rinaldo Modesto, Renato Câmara e Roberto Hashioka, além do vice-governador Barbosinha e dos secretários estaduais Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende