Pelotas x São José, PALPITES, ASSISTIR AO VIVO pelo GAÚCHÃO DE 2025, HOJE (14/03), ESCALAÇÕES

Por: jblog.com.br Futebol na TV ao vivo: a partida Pelotas x São José acontece Hoje (14) às 18 hs. O mandante da partida é o Pelotas que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta. Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Pelotas x São José: Onde Assistir, Horário e Escalações pelo Gauchão 2025

Pelotas e São José se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 18h (horário de Brasília), no Estádio da Boca do Lobo, pela última rodada do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Gaúcho 2025. Apesar do jogo ter pouco impacto na tabela, ambas as equipes buscam encerrar a competição de maneira digna.

O Pelotas já está rebaixado e joga apenas para cumprir tabela, enquanto o São José garantiu a permanência na elite do Gauchão. No entanto, o Zeca tem um incentivo extra: a manutenção da nona colocação, que pode lhe render uma vaga na Série D de 2026, caso Guarany e São Luiz consigam o acesso nesta temporada.

Prováveis Escalações

Pelotas: Jorge; Gusso, Massaia, Yuri Bigode e Bryan Gabriel; Matheus Silva e Venício; Ruster, Luizinho e Léo Ferraz (Emerson); Warlei. Técnico: Alessandro Telles.

São José: Fábio; Tiago Pedra, Rafael Dumas e Jadson; Danielzinho, Bagatini, Varela, Gabriel Terra e Laílson; Giovane Gomez e Douglas. Técnico: Hélio Vieira.

Arbitragem

O árbitro principal será Tiago Staduto, auxiliado por Estefani da Rosa e Jeissyevan Gonçalves. O VAR ficará sob responsabilidade de Jonathan Vivian.

Onde Assistir

O jogo será transmitido pelo canal do YouTube do JBLOG.COM.BR.

Apesar de não valer mais para o Pelotas, o São José encara a partida com seriedade, de olho no futuro. A torcida espera um bom espetáculo para encerrar a participação no Gauchão 2025.