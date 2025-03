Prefeitura segue nesta sexta-feira com inscrições do ‘Eu Posso’ e empreendedores expandem negócios

Expandir a pizzaria que funciona apenas com entregas por aplicativo agora vai ser mais fácil para Jamily Keyle Vieira de Pontes. É que ela se inscreveu, nesta quinta-feira (13), no Programa Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios – Eu Posso -, que libera créditos de R$ 8 mil até R$ 15 mil para pequenos empreendedores. O incentivo financeiro vem da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest).

As inscrições continuam até esta sexta-feira (14) e devem ser feitas presencialmente na sede da Sedest, localizada na Rua Diogo Velho, nº 150, Centro, das 9h às 17h. No primeiro dia foram distribuídas 60 fichas e no segundo, serão mais 60.

Jamily sonha em fazer a pizzaria funcionar na garagem de casa no bairro de Tambiá. “Quero expandir para um negócio dentro de casa. Porque vi que dá certo e a nossa garagem é bem grande. Esse crédito vai ajudar 100% a impulsionar esse negócio. E ainda oferece as capacitações que são essenciais para que a gente desenvolva nossos projetos”, ressaltou a jovem de apenas 19 anos, mas que já sonha em voar alto.

Os créditos da linha tradicional do ‘Eu Posso’ serão limitados no valor de até R$ 8 mil para pessoa física. Já os da linha empresarial serão limitados no valor de até R$ 15 mil para pessoa jurídica. Os valores liberados variam mediante análise financeira, score de crédito e aprovação das etapas previstas no edital.

O pagamento poderá ser dividido em até 24 parcelas mensais fixas, com carência de até três meses, quando houver investimento em capital fixo ou misto. Para investimento apenas em capital de giro, o pagamento será de até 12 parcelas e sem carência.

O diretor do programa, Wagner Hernandes, lembrou que a iniciativa não se fixa apenas em conceder o crédito, mas também em capacitar os empreendedores. “A gente está aqui para dar uma mão amiga, orientar o máximo que a gente puder. Essa parte do crédito não é só a parte de inscrição e concessão de liberar esse valor. A gente tem a etapa de capacitação que acontece semana que vem. São dois dias, com quatro cursos de capacitação”, explicou.

E não fica só por aí. Os empreendedores beneficiados também recebem consultoria. “Tem também o plano de negócios, que é uma entrevista, um bate-papo com a equipe técnica da Sedest com o empreendedor para conhecer o empreendimento, ver as necessidades ou até mesmo sugerir alguma melhoria, dá alguma orientação que a gente julgue necessário. Após isso, tem uma visita, que é para verificar se o empreendimento realmente comporta o que ele está solicitando. Se, de fato, todas essas informações que foram fornecidas durante o processo são verdadeiras, a gente tem uma análise interna para essa definição do valor”, detalhou Wagner Hernandes.

Confiança no ‘Eu Posso’ – Katiane Macena de Oliveira Ferreira trabalha com artesanato e confia tanto no programa que essa já é a segunda vez que ela conta com o microcrédito para ampliar os negócios. Dois anos atrás, ela participou do ‘Eu Posso’ para investir na loja online. Como já pagou todo o empréstimo, agora vem solicitar mais uma vez para novos investimentos.

“Eu pretendo usar o crédito para capital de giro e comprar mais peças prontas para aumentar a minha venda, porque como artesã, eu não consigo dar conta da demanda. Quero facilitar isso com esse crédito. No momento, sem ele, ia ficar bem inviável, porque eu também já tenho outros compromissos”, afirmou.

Katiane elogiou a iniciativa e destacou as facilidades. “Eu acho super tranquilo o processo de inscrição até a liberação do crédito. Tanto que já é a segunda vez que faço. Terminei de pagar o primeiro, que fiz dois anos atrás, e agora vou fazer de novo. E as capacitações ajudam muito”, acrescentou.

Quem pode se inscrever – Empreendedores formais e informais, maiores de 18 anos ou legalmente emancipados, residentes e domiciliados em João Pessoa, e pessoa jurídica (MEI e ME), também sediada em João Pessoa e com cadastro ativo junto à Receita Federal. Todos os detalhes do edital estão no site do programa.

Documentação – Os interessados em concorrer como pessoa física precisam apresentar, na inscrição, a seguinte documentação:

Documento de identidade com foto (RG, CNH ou carteira profissional);

Comprovante de Situação Cadastral no CPF;

Comprovante de residência em nome do empreendedor, dos pais ou do cônjuge, como fatura de água, energia, telefone, internet ou de cartão de crédito de até 90 dias (com nome completo, endereço, CEP e data de vencimento), contrato de aluguel (com firma reconhecida do locador e locatário) ou declaração de residência (disponibilizada no site do Eu Posso para download) datada e assinada;

Certidão negativa municipal;

Comprovante de conta bancária cuja titularidade seja do empreendedor e que contenham informações sobre banco, agência, número da conta e nome do titular;

Certidão Negativa de cadastro nos órgãos de proteção ao crédito.

Já para pessoa jurídica é necessário levar:

Documentos pessoais dos sócios pessoa física (no caso de ME) ou do titular (no caso de MEI);

Certidão negativa municipal pessoa jurídica;

Cartão CNPJ ou Certificado de MEI;

Comprovante de endereço comercial pessoa jurídica;

Certidão negativa estadual pessoa jurídica;

Certidão negativa federal pessoa jurídica;

Certificado de regularidade do FGTS pessoa jurídica;

Comprovante de conta bancária pessoa jurídica que contenha informações sobre banco, agência, número da conta e nome do titular;

Certidão Negativa de cadastro nos órgãos de proteção ao crédito.

Capacitação – Todos os inscritos serão contemplados com a grade dos cursos ofertados pelo programa de capacitação do Eu Posso Aprender. A capacitação é uma das etapas do programa, onde o tomador deverá passar pelos cursos de qualificação obrigatoriamente para alcançar a etapa de elaboração do Plano de Negócios.