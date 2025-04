Secretaria da Mulher realiza reunião com entidades que atendem mulheres com câncer e define parcerias – Agência de Notícias

Fotos: Divulgação/Semul

A Secretaria da Mulher (Semul) foi inaugurada nesta segunda-feira (31) com a importante missão de trabalhar pela qualidade de vida das mulheres no município. E antes mesmo do evento oficial de lançamento da pasta, já vinha se articulando com instituições e a sociedade organizada, com vistas a alcançar esse intuito.

Na última semana, por exemplo, a secretária da Mulher, Rosângela Perecini, se reuniu a um grupo de representantes de várias instituições com foco no acolhimento e tratamento de meninas e mulheres com câncer. Com o objetivo de estabelecer parcerias com essas instituições, foram tratados vários aspectos pertinentes a essa temática, visando identificar e atender as necessidades dessas pacientes.

Também foi estabelecido que, mensalmente, será feito atendimento, pela Secretaria, de pacientes encaminhadas por essas instituições e que necessitem de suporte, informações e orientações, seja com foco em ações de empreendedorismo, seja com serviços voltados à qualidade de vida desse público e o consequente fortalecimento da sua autoestima.

“Nosso objetivo é acompanhar de perto esse público e ajudar a construir e aplicar políticas públicas voltadas ao seu cuidado e autonomia”, conclui a secretária Rosângela Perecini.