Sessão da Tarde exibe Hoje, Quinta (13/03) na Globo – A Última Palavra

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 13/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Quinta-feira, 13/03/2025 Sessão da Tarde A Última Palavra Título Original: The Last Word País de Origem: Americana Ano de Produção: 2017 Diretor: Mark Pellington Elenco: Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Anne Heche, Thomas Sadoski. Classe: Comédia, Drama Harriet contrata uma jornalista para escrever seu obituário, mas não fica satisfeita e resolve partir numa aventura para reescrever sua história de vida. Corujão I Minha Família É Louca! Título Original: We Are Family (AKA:Moya bezumnaya semya) País de Origem: Russa Ano de Produção: 2012 Diretor: Renat Davletyarov Elenco: Aglaya Shilovskaya, Mariya Shukshina, Ivan Stebunov, Leonid Yarmolnik Classe: Comédia A família de Kostya sempre dá um jeito de assustar suas namoradas. Mas ele se apaixona por Vika e tenta promover um encontro entre as duas famílias.

Sessão da Tarde – Quinta-feira, 13/03/2025

A Última Palavra (The Last Word)

País de Origem: Estados Unidos

Ano de Produção: 2017

Direção: Mark Pellington

Elenco: Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Anne Heche, Thomas Sadoski

Gênero: Comédia, Drama

Na Sessão da Tarde de quinta-feira, 13 de março de 2025, o filme “A Última Palavra” promete emocionar e divertir. A trama gira em torno de Harriet (Shirley MacLaine), uma mulher rica e excêntrica que decide contratar uma jornalista (Amanda Seyfried) para escrever seu obituário. No entanto, Harriet não fica satisfeita com a visão que a jornalista tem dela e decide reescrever sua própria história de vida, embarcando em uma jornada inesperada e cheia de descobertas.

Com um elenco de peso e um enredo que mistura comédia e drama, “A Última Palavra” é uma reflexão sobre como as pessoas escolhem ser lembradas e como, às vezes, é necessário quebrar padrões para encontrar um novo significado na vida. A atuação de Shirley MacLaine traz profundidade à personagem, enquanto a química com Amanda Seyfried proporciona momentos de emoção e humor.

Corujão I – Quinta-feira, 13/03/2025

Minha Família É Louca! (We Are Family / Moya bezumnaya semya)

País de Origem: Rússia

Ano de Produção: 2012

Direção: Renat Davletyarov

Elenco: Aglaya Shilovskaya, Mariya Shukshina, Ivan Stebunov, Leonid Yarmolnik

Gênero: Comédia

Após a Sessão da Tarde, o Corujão I traz a comédia russa “Minha Família É Louca!”, um filme que promete arrancar boas risadas. A história segue Kostya, um homem que enfrenta um desafio peculiar: sua família sempre consegue assustar suas namoradas com suas atitudes excêntricas e imprevisíveis. Quando ele se apaixona por Vika, ele decide tentar aproximar as duas famílias, criando um cenário de confusões e mal-entendidos. A comédia de erros e situações inusitadas é o que garante o ritmo divertido do filme, proporcionando uma ótima diversão para quem gosta de histórias familiares com muito humor.

Com uma direção habilidosa e um elenco carismático, “Minha Família É Louca!” traz à tona as dificuldades e os encantos das relações familiares, misturando comédia leve com momentos de reflexão. Ideal para quem busca um filme descontraído e cheio de risadas.

Ambos os filmes trazem temas divertidos e emocionantes para a programação da noite de quinta-feira, com opções para quem gosta de comédias e dramas leves, além de trazerem à tona importantes reflexões sobre família e identidade.