Polícia Civil de Roraima integra sistema de alerta emergencial para localização de crianças e adolescentes desaparecidos

O Governo de Roraima, por meio da PCRR (Polícia Civil de Roraima) aderiu ao sistema Amber Alert Brasil, uma tecnologia de alerta emergencial para busca imediata de crianças e adolescentes desaparecidos, raptados ou sequestrados. O NIPD (Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas) é o ponto focal dessa iniciativa no Estado.

Em Roraima, o sistema já está em pleno funcionamento, pronto para ser acionado tanto na capital quanto no interior.

De acordo com informações prestadas pela diretora do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), delegada Miriam Di Manso, que coordena o NIPD, o Amber Alert Brasil foi criado nos Estados Unidos e adotado no Brasil por meio de um termo de cooperação entre a Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública) e os órgãos de segurança estaduais.

COMO FUNCIONA

O programa, segundo Miriam Di Manso, permite a divulgação imediata de informações sobre desaparecimentos críticos, utilizando as plataformas da Meta, como Facebook e Instagram, para ampliar o alcance e engajar a população na busca pela vítima.

A delegada explicou a importância desse avanço para a segurança pública:

“O Amber Alert representa um grande avanço para a Polícia Civil de Roraima, pois agiliza a busca por crianças e adolescentes desaparecidos. O sistema possibilita a comunicação imediata com a sociedade, ampliando significativamente as chances de localização”, disse Miriam.

A diretora reforçou que o Amber Alert não será acionado para todos os desaparecimentos, mas somente para casos em que houver risco iminente de morte ou lesão grave e quando o desaparecimento não for voluntário.

“Precisamos garantir que o sistema seja utilizado de forma responsável. Se a autoridade policial identificar que o caso atende aos critérios, os dados são enviados para Brasília, onde a equipe da Senasp, por meio do Ciberlab/DIOP, processa e dispara o alerta para os usuários das redes sociais da Meta”, explicou.

Miriam observou que até o momento, Roraima não precisou acionar o sistema, pois não houve registros de sequestros ou desaparecimentos forçados de crianças ou adolescentes. No entanto, o sistema está ativo e pode ser utilizado a qualquer momento.

USO RESPONSÁVEL

A delegada Miriam Di Manso destacou a importância de critérios rigorosos para evitar a banalização da ferramenta e garantir sua eficácia:

“Casos de fuga voluntária de crianças ou adolescentes não se encaixam nos requisitos para ativação do Amber Alert. O sistema só deve ser acionado em situações de risco real e iminente, para que sua credibilidade e eficácia sejam mantidas”, ressaltou.

A diretora explicou que a análise dos casos segue um fluxo rigoroso dentro da Polícia Civil de Roraima:

“A ocorrência é analisada pelo delegado de polícia responsável e pelo Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas, que é o ponto focal do sistema em Roraima. Após essa avaliação, o material é encaminhado à SENASP, que decide sobre a ativação do alerta”, detalhou.

A delegada ressaltou ainda que a população tem um papel fundamental na eficácia do Amber Alert:

“Caso os usuários das plataformas da Meta recebam um alerta em seus dispositivos, é essencial que fiquem atentos às informações e entrem em contato com a polícia caso tenham alguma pista sobre a criança ou adolescente desaparecido”, ressaltou.

Para a delegada-geral da Polícia Civil, Darlinda de Moura Santos Viana, a importância dessa ferramenta se justifica para garantir respostas rápidas e eficazes em casos críticos:

“O Amber Alert fortalece o compromisso do Governo de Roraima, por meio da Polícia Civil, com a proteção da infância e da adolescência. A possibilidade de mobilizar a sociedade em larga escala aumenta significativamente as chances de localização e resgate, tornando cada cidadão um aliado essencial nessa missão”, disse.

Ainda de acordo com a delegada-geral, com a adesão ao Amber Alert Brasil, a Polícia Civil de Roraima reforça sua atuação na proteção de crianças e adolescentes, garantindo que casos críticos sejam tratados com máxima prioridade e agilidade.

