DRE intensifica repressão ao tráfico e reforça atividades preventivas em Roraima

A PCRR (Polícia Civil do Estado de Roraima), por meio da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), unidade vinculada ao Denarc (Departamento de Narcóticos), apresentou o balanço das ações desenvolvidas ao longo de 2025 no enfrentamento ao tráfico de drogas no Estado. O levantamento reúne dados sobre procedimentos instaurados, prisões, apreensões de entorpecentes, armas, munições, veículos e ações preventivas.

Em 2024, a DRE registrou 70 procedimentos, que resultaram na apreensão de aproximadamente 843,9 quilos de drogas, sendo 12,1 quilos de cocaína e 831,8 de maconha retirados de circulação. No mesmo período, 96 pessoas foram presas, além da apreensão de 21 armas de fogo, 2.250 munições e 44 veículos utilizados como suportes em atividades criminosas.

Já em 2025, foram contabilizados 81 procedimentos, com a apreensão de 62,7 quilos de drogas, distribuídas entre 31,5 quilos de cocaína e 31,1 quilos de maconha. As ações também resultaram na prisão de 91 pessoas, na apreensão de 18 armas de fogo, 269 munições e 54 veículos empregados na logística do tráfico.

De acordo com o delegado titular da DRE, Leonardo Strunz, os números refletem a manutenção das ações de repressão qualificada ao tráfico de drogas, com foco na responsabilização criminal e no enfraquecimento das estruturas utilizadas por organizações criminosas.

“O trabalho desenvolvido pela DRE tem como objetivo dar continuidade às ações de enfrentamento ao tráfico, atuando tanto na repressão quanto na desarticulação da logística e dos recursos utilizados pelas organizações criminosas”, explicou.

Os veículos apreendidos nas operações são destinados a leilão, com os valores revertidos ao Fundo da Polícia Civil, contribuindo para o fortalecimento das ações de combate à criminalidade.

Atividades preventivas

Além das ações repressivas, a DRE e o Denarc também investiram em atividades preventivas e educativas, desenvolvidas por meio do NN (Núcleo de Narcóticos). Em 2025, foram realizadas 20 palestras em escolas da capital, do interior e em instituições públicas, voltadas à conscientização sobre os riscos do uso de drogas. Em 2024, foram registradas cinco ações dessa natureza.

Segundo o delegado, as atividades preventivas complementam o trabalho policial, ampliando o diálogo com a sociedade e contribuindo para a orientação da população, especialmente de crianças e adolescentes.

“Nossa expectativa para 2026 é ampliar o trabalho preventivo, tanto na capital quanto no interior, e fortalecer as investigações, de forma integrada, para ampliar a responsabilização criminal e enfraquecer a atuação dos traficantes, sempre com foco na proteção da sociedade”, concluiu o delegado.

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