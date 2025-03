Ação integrada do CSI e Polícia prende criminosos por furto

Paula Paz





Operação conjunta da Polícia Civil de Guararema com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), da Prefeitura de São José dos Campos, prendeu duas pessoas nesta quinta-feira (13) após furtarem estepes de veículos no estacionamento de um shopping em São José.

A ocorrência teve início por volta das 14h50, quando o grupo de segurança de um shopping da cidade informou ao CSI que um homem havia furtado o estepe de um carro e fugido em um Voyage branco.

Imediatamente, os operadores do CSI registraram os dados e repassaram o alerta às equipes em patrulhamento.

Poucos minutos depois, as câmeras inteligentes do CSI identificaram o veículo acessando a rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. A informação foi compartilhada com as forças de segurança dos municípios vizinhos e a Polícia Civil de Guararema, que já investigava os suspeitos, conseguiu interceptar o carro.

Durante a abordagem, realizada pelos investigadores, foram encontrados quatro estepes no interior do automóvel.

Questionados, os dois homens confessaram o crime e foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Eficiência

Saulo, de 48 anos, que teve o estepe de seu carro furtado, elogiou a eficiência da operação conjunta do CSI com a Polícia Civil de Guararema.

Ele morou no Rio de Janeiro por 18 anos e voltou a residir em São José, sua cidade natal, que considera que avançou muito na segurança pública.

“Quando saí do shopping, não percebi que haviam furtado meu estepe. Só fiquei sabendo quando recebi uma ligação a caminho de casa. Meu amigo Felipe, que mora no Rio de Janeiro, estava comigo e não acreditou na eficiência da ação policial”, disse Saulo.

“Paramos o carro, descemos e confirmamos que o estepe realmente não estava lá. Só tenho a agradecer e a dizer que tenho muito orgulho da minha cidade”, completou.

Combate à criminalidade

A ação reforça a importância da integração entre as forças de segurança e o uso da tecnologia para coibir crimes e proteger a população.

O CSI de São José dos Campos atua em parceria com as polícias para garantir mais segurança à cidade e aos municípios da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira).



