Agência Minas Gerais | Copasa promove intervenções para aumentar a capacidade de operação em Perdizes

A Copasa está trabalhando em diversas intervenções que vão beneficiar cerca de 17 mil moradores de Perdizes, município localizado na região do Triângulo Mineiro, proporcionando importantes avanços no sistema de abastecimento de água do município. São ações a serem realizadas no decorrer de 2025, com o objetivo de oferecer um serviço eficiente e de qualidade a todos os clientes da Companhia.

Inicialmente estão previstos diversos trabalhos como a inserção de um crivo flutuante na superfície do córrego São Francisco do Borja, visando reduzir a quantidade de areia do ponto de captação, oriunda da erosão à montante; instalação de discadora para modernização do processo de tratamento e redução do tempo de paralisação do sistema; ampliação da Adutora de Água Bruta (AAB) e instalação de novo filtro, objetivando melhorias no processo de tratamento e ampliação da oferta de água.

Somando-se a estes avanços previstos, no mês de fevereiro foi concluída a instalação de uma caixa de areia com descarga automática, ação que representa melhoria no processo de eliminação de resíduos, evitando oscilações na vazão de água tratada. Também no primeiro trimestre, equipes da Companhia realizam atividades de desassoreamento para remoção do excesso de material acumulado no ponto de captação.

De olho no futuro

Outra ação importante no município é a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA), cujo projeto está em fase de elaboração. A expansão visa ao atendimento de demandas futuras em função do crescimento da cidade. No contexto das melhorias, há, também, previsão de substituição de conjuntos motobomba, ação que objetiva a ampliação da oferta de água para a parte alta do município. Além disso, uma Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) será implantada nos próximos meses para tratamento do efluente oriundo do processo de tratamento de água.

Em consonância com a expectativa de grande desenvolvimento nas operações realizadas em Perdizes, a Copasa também buscará recursos para avanços ainda maiores no município. No decorrer de 2025, uma análise geológica viabilizará a prospecção de três novos poços na região, propondo a expansão da oferta de água no município.

Também neste ano, será feita uma avaliação preliminar para mudança de ponto de captação, a montante da erosão, que corresponde a uma ação preventiva visando o atendimento de demandas futuras.

O Gerente Regional de Araxá interino, Odair Rezende, destaca que a Copasa visa beneficiar milhares de clientes por meio das ações propostas.

“As melhorias estão alinhadas ao propósito da Companhia de cuidar da água e gerar valor para as pessoas e, diante disso, as obras vão representar um importante avanço nas operações de abastecimento do município de Perdizes”, afirma.