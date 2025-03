ASSISTIR AO VIVO ABC X LAGUNA COM IMAGENS Campeonato Potiguar de 2025, HOJE (16/03)

Por MRNews



O jogo entre ABC X LAGUNA acontece HOJE (16) às 16 hs. O mandante da partida é o ABC que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Potiguar de 2025.

Você acompanha as partidas pela Band RN, Sidy’s TV, TCM e na TV FNF com exclusividade no youtube. O perfil da FNF no twitter acompanha os principais lances dos jogos em tempo real. O Campeonato Potiguar será transmitido na TV BAND, no DAZN e no Youtube ao vivo por todo o estado.

ABC X LAGUNA: Onde Assistir, Horário e Detalhes da Semifinal do Campeonato Potiguar 2025

O ABC Futebol Clube enfrentará o Laguna-RN neste domingo, 16 de março de 2025, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pelo Campeonato Potiguar. O confronto acontecerá no Estádio Frasqueirão, em Natal.

Histórico de Confrontos

As equipes já se enfrentaram duas vezes nesta temporada. O primeiro encontro ocorreu em 12 de janeiro de 2025 e terminou empatado em 1 a 1. O segundo jogo, realizado em 8 de março de 2025, também terminou empatado, desta vez sem gols. citeturn0search14

Desempenho Recente

O ABC vem de uma derrota por 1 a 0 para o Olaria na Copa do Brasil, ocorrida em 20 de fevereiro de 2025. Nas últimas cinco partidas, o ABC obteve duas vitórias, dois empates e uma derrota. citeturn0search1

O Laguna-RN, por sua vez, venceu o Globo FC por 2 a 1 em 22 de fevereiro de 2025. Nas últimas cinco partidas, o Laguna-RN conquistou duas vitórias e três empates. citeturn0search14

Transmissão ao Vivo

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo YouTube. O canal “Marcos Lopes TV” realizará a transmissão do jogo. citeturn0search6

Considerações Finais

Este confronto promete ser equilibrado, considerando os resultados anteriores entre as equipes. Ambos os times buscarão a vitória para avançar no Campeonato Potiguar. Os torcedores podem esperar um jogo disputado e emocionante.

Para assistir à transmissão ao vivo, confira o link abaixo:

Desta forma, sabe-se também que os jogos do ABC poderão ser transmitidos pela TV ABC. A cobertura do Mecão também pode ser acompanhada pela TV América-RN Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.