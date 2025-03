ASSISTIR AO VIVO CSA x CSE COM IMAGENS COPA ALAGOAS 2024 HOJE (16/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida CSA x CSE acontece HOJE (16) às 18 hs. O mandante da partida é o CSA que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato ALAGOANO de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

Por crbalagoas.com.br e centrosportivoalagoano.com.br

CSA x CSE: Tudo sobre a semifinal da Copa Alagoas 2025

O CSA enfrenta o CSE neste domingo, 16 de março de 2025, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Alagoas. O confronto promete ser equilibrado, com as duas equipes brigando por uma vaga na final do torneio.

Retrospecto e Últimos Confrontos

Nos últimos 10 jogos entre CSA e CSE, o equilíbrio é evidente: foram quatro vitórias para o Azulão, quatro para o CSE e dois empates. O último duelo aconteceu na fase de grupos da Copa Alagoas 2025, terminando empatado em 1 a 1.

Últimos jogos do CSA

08/03/25 | CSA 2×1 Coruripe | Copa Alagoas

| CSA 2×1 Coruripe | Copa Alagoas 01/03/25 | CEO 0x3 CSA | Copa Alagoas

| CEO 0x3 CSA | Copa Alagoas 24/02/25 | CSA 1×1 ASA | Copa Alagoas

| CSA 1×1 ASA | Copa Alagoas 17/02/25 | CRB 2×0 CSA | Campeonato Alagoano

| CRB 2×0 CSA | Campeonato Alagoano 10/02/25 | CSA 3×0 Dimensão Saúde | Campeonato Alagoano

Últimos jogos do CSE

08/03/25 | CSE 1×0 Murici | Copa Alagoas

| CSE 1×0 Murici | Copa Alagoas 01/03/25 | CSE 2×2 Cruzeiro-AL | Copa Alagoas

| CSE 2×2 Cruzeiro-AL | Copa Alagoas 24/02/25 | ASA 1×2 CSE | Copa Alagoas

| ASA 1×2 CSE | Copa Alagoas 17/02/25 | CSE 0x1 Coruripe | Campeonato Alagoano

| CSE 0x1 Coruripe | Campeonato Alagoano 10/02/25 | CSE 1×1 CRB | Campeonato Alagoano

Odds das Casas de Apostas

As principais casas de apostas apontam o CSA como favorito para vencer o confronto.

Cassino.Bet.Br CSA: 1.73 Empate: 3.30 CSE: 4.33



O Azulão tem 58% de chances de vitória, enquanto o CSE aparece com 23%. O empate tem 21% de probabilidade.

Onde Assistir CSA x CSE ao Vivo?

O jogo será transmitido ao vivo pelo YouTube e FAF TV (canal oficial da Federação Alagoana de Futebol). Além disso, sites de apostas como Betano e EstrelaBet oferecem a opção de acompanhar o placar ao vivo.

Expectativas para a Partida

O CSA chega com leve favoritismo, por jogar em casa e ter um elenco mais qualificado. No entanto, o CSE mostrou força na fase de grupos e pode surpreender. O duelo promete ser equilibrado, com chances para os dois lados.

Fique ligado para acompanhar a cobertura completa do jogo e o resultado final desta grande semifinal da Copa Alagoas 2025!