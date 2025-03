Hospital Hans Dieter Schmidt celebra 41 anos com investimentos em obras e modernização e ampliação

Foto: Divulgação /SES

O Hospital Hans Dieter Schmidt completa 41 anos de história neste sábado, 15 de março, com investimentos do Governo do Estado para obras e melhorias. Localizada em Joinville, a unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) é reconhecida pelo atendimento humanizado, qualificação da equipe e excelência nos cuidados oferecidos à população.

Para garantir ainda mais conforto e segurança aos pacientes, a instituição tem passado, desde 2023, por um amplo processo de modernização. Com investimentos do Governo de Santa Catarina e parcerias, importantes reformas já foram concluídas, incluindo a reestruturação de setores administrativos, da Farmácia Central e da sala de Ecocardiograma, além de outros reparos essenciais.

As intervenções também resultaram na ampliação da capacidade de atendimento. O Centro Cirúrgico foi modernizado e ganhou quatro novas salas, enquanto a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi expandida para 40 leitos, permitindo maior apoio a quem precisa.

Atualmente, o hospital segue com obras na emergência, um setor vital para casos urgentes. As melhorias incluem áreas assistenciais e administrativas, sala de observados, de equipamentos, de internados, de curativo, de estabilização, confortos médicos e de enfermagem, além da recepção do pronto-socorro.

O Hospital Hans Dieter Schmidt possui emergência porta aberta e atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É referência em diversas especialidades, com destaque em cardiologia, clínica médica e psiquiatria, além de procedimentos cirúrgicos, como os de cirurgia cardiovascular, bariátrica e geral.

