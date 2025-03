ASSISTIR AO VIVO São José x Taubaté COM IMAGENS Campeonato Paulista A2 de 2025, HOJE (15), PALPITES

O jogo entre São José x Taubaté acontece HOJE (15) às 17 HS. O mandante da partida é SJ que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista série A2 de 2025 DE futebol, competição que está agitada e concorrida.

São José x Taubaté: Clássico do Vale Agita as Quartas de Final da Série A-2 Neste Sábado (15)

O tão aguardado Clássico do Vale entre São José e Taubaté acontece neste sábado, 15 de março, às 17h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O duelo, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista 2025, promete fortes emoções e muita tensão, já que ambos os times buscam a classificação para a próxima fase da competição.

Onde Assistir:

O confronto será transmitido ao vivo pelo canal YouTube Ulisses TV, com transmissão gratuita. Não perca a chance de acompanhar cada lance dessa partida decisiva!

Expectativas para o Jogo

A rivalidade entre as duas equipes da região do Vale do Paraíba coloca ainda mais peso sobre este clássico. O São José venceu o Taubaté por 3 a 0 no primeiro turno, na segunda rodada, mas o Burro da Central evoluiu muito ao longo da competição, fechando a fase classificatória na 4ª posição com 23 pontos, apenas um a mais que o São José, que terminou em 5º lugar.

Com isso, a expectativa é de um jogo equilibrado, com o São José tentando tirar proveito da vantagem de jogar em casa, enquanto o Taubaté busca um bom resultado fora de casa para decidir em seus domínios, no Joanquizão.

Desfalques Importantes

São José : O técnico Paulo Roberto Santos não contará com o lateral-esquerdo Felippe Borges e o volante Pablo Gabriel , ambos suspensos após serem expulsos na última partida. Por outro lado, o atacante Vinícius Tanque fará sua estreia, após ser contratado para substituir Rodrigo Varanda , que se transferiu para o Amazonas.

Taubaté: O time do Burro da Central também enfrenta a ausência do lateral-esquerdo Ailton Santos, suspenso após cartão vermelho contra o XV de Piracicaba. O técnico Alberto Félix terá que ajustar a equipe para suprir essa ausência.

Prováveis Escalações:

São José : Ariel; Léo Pereira, Vitão, João Ramos, César Nunes; Jeferson Lima, Alexandre Aruá, Wescley, Michael Paulista; Thiago Rubim, Bruno Menezes. Técnico: Paulo Roberto Santos.

Taubaté: Douglas Baldini; Thiaguinho, Frazan, Luanderson, Ruan; Fernando, Vinicius Kiss, Claudinho; Lucas Venuto, Guthierres, Gleisinho. Técnico: Alberto Félix.

O que Esperar do Jogo?

Com a história do Clássico do Vale em jogo, espera-se um confronto marcado por muita rivalidade e emoções fortes. O São José tentará aproveitar o apoio da sua torcida para sair na frente e garantir uma boa vantagem para o jogo de volta, enquanto o Taubaté, em grande fase, quer levar a decisão para o Joanquizão com um bom resultado fora de casa. Quem sairá na frente nesta batalha decisiva?

Fique por dentro de todos os detalhes e acompanhe a partida ao vivo para não perder nenhum lance dessa grande decisão!

Paulistão A2

