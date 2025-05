Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (06/05), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors hoje, HOJE (06) as 22h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors: Jogo 1 das semifinais promete confronto explosivo na NBA

Nesta terça-feira, 6 de maio de 2025, a bola sobe para um dos confrontos mais aguardados das semifinais da Conferência Oeste da NBA. Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors se enfrentam às 22h30 (horário de Brasília), no Target Center, em Minneapolis, no Jogo 1 da série melhor de sete. A expectativa é de um duelo intenso entre duas equipes em momentos distintos, mas com objetivos semelhantes: avançar rumo à final da conferência.

Timberwolves chegam com moral após eliminar os Lakers

Os Timberwolves tiveram uma performance dominante na primeira rodada dos playoffs ao despachar o Los Angeles Lakers por 4 a 1, com destaque para o astro Anthony Edwards, que vem liderando a equipe com atuações impressionantes. Além de Edwards, o time conta com a força defensiva de Rudy Gobert e o jogo físico de Karl-Anthony Towns, tornando o garrafão dos Wolves um dos mais difíceis de ser penetrado.

Com mais de uma semana de descanso desde o último jogo, a equipe de Minnesota entra em quadra com vantagem física e tática, além do apoio da torcida local.

Warriors mostram poder de reação contra os Rockets

Do outro lado, o Golden State Warriors sofreu mais para avançar. A equipe de Stephen Curry precisou de sete jogos para eliminar o Houston Rockets, encerrando a série no último domingo (4). Apesar da campanha mais desgastante, os Warriors têm a seu favor a experiência de playoffs e um elenco que sabe como se comportar sob pressão, com nomes como Klay Thompson, Draymond Green e Andrew Wiggins ao lado do inconfundível Curry.

Na temporada regular, os Warriors levaram a melhor em três dos quatro confrontos contra os Timberwolves, mas a última vitória de Minnesota no duelo aconteceu no início da temporada, em dezembro de 2024.

Onde assistir ao Jogo 1

O primeiro jogo entre Timberwolves e Warriors terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video e também pelo NBA League Pass, a plataforma oficial da liga. Além disso, o portal 365scores.com fará a cobertura em tempo real com estatísticas, lances e informações exclusivas.

Expectativa de uma série equilibrada

Com dois estilos diferentes de jogo — Minnesota apostando na força física e intensidade defensiva, e Golden State mantendo o jogo veloz e de perímetro —, esta semifinal promete grandes emoções. O fator casa pode ser decisivo para os Timberwolves neste início, mas a experiência dos Warriors é sempre um diferencial em momentos decisivos.

