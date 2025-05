Prefeitura de Nova Iguaçu realiza treinamento com voluntários para prevenção e combate a incêndios florestais

Com parte do treinamento de voluntários da Brigada de Prevenção e Combate aos incêndios florestais de Nova Iguaçu, um grupo de 33 pessoas foi capacitado, nesta segunda-feira (5), com técnicas sobre o comportamento do fogo e ventos e manuseio de equipamentos, como bombas costais e abafadores. Ainda foi realizado um simulado de combate real no Morro do Cruzeiro, na Serra do Vulcão. Na semana passada, a turma teve aulas teóricas. Este ano, a cidade já registrou seis ocorrências de queimadas. No ano passado, foram 57 casos.

O treinamento é uma parceria entre as secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e Defesa Civil. As queimadas são combatidas pelos agentes da Guarda Ambiental, que podem contar com a ajuda dos voluntários em matas próximas de suas residências.

Os incêndios florestais causam um enorme dano ambiental. Além de comprometer áreas de reflorestamento e ameaçar a fauna, flora e unidades de conservação, formadas pela APA Estadual Gericinó Mendanha, Parque Estadual do Mendanha e o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Esses são os locais mais frequentes de incêndios florestais na cidade.

“Esse programa, que existe há três anos em Nova Iguaçu, capacita voluntários para atuar em ações de prevenção e combate aos incêndios florestais que acontecem no município. Nessa primeira turma, os alunos puderam ver, na prática, as técnicas que eles aprenderam durante o treinamento teórico e fazer uma simulação de combate a incêndios florestais”, afirmou o chefe da Área de Proteção Ambiental de Tinguá, Carlos Januzzi.

Segundo ele, caso haja alguma ocorrência de incêndio florestal, os voluntários, já treinados e capacitados, poderão ser acionados para fazerem parte do combate e também nas ações de prevenção. Eles ainda vão poder atuar nos mutirões para fazer manutenção nas faixas de terreno onde a vegetação foi removida, criando uma barreira contra a propagação do fogo, especialmente em áreas suscetíveis a incêndios florestais.

“Este projeto é extremamente importante, pois nos mostrou que há uma grande equipe no combate aos incêndios florestais. Agora estou preparada para ajudar caso haja necessidade, ainda mais que moro em área de mata”, garantiu a bombeira civil Thuane Linhares, de 25 anos, uma das voluntárias que participaram do treinamento.