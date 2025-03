Fora da Temporada? Kevin Durant sofre lesão no tornozelo durante derrota do Phoenix Suns para o Houston Rockets

Kevin Durant sofre lesão no tornozelo durante derrota do Phoenix Suns para o Houston Rockets

Na noite deste domingo (30), o Phoenix Suns enfrentou o Houston Rockets e sofreu uma derrota por 148 a 109. Durante o terceiro quarto, o astro Kevin Durant torceu o tornozelo esquerdo após pisar no pé de Jabari Smith Jr., sendo obrigado a deixar a partida. citeturn0search0

Antes da lesão, Durant acumulava 11 pontos e oito rebotes em 23 minutos de jogo. Devin Booker liderou a pontuação dos Suns com 28 pontos. citeturn0search3

O técnico Mike Budenholzer informou que Durant realizará uma ressonância magnética nesta segunda-feira (31) para avaliar a gravidade da lesão e não acompanhará a equipe nos próximos jogos fora de casa. citeturn0search1

Com um recorde de 35-40, os Suns ocupam a 11ª posição na Conferência Oeste, lutando por uma vaga no torneio play-in. A ausência de Durant pode impactar significativamente as chances da equipe na reta final da temporada regular. citeturn0search4

O próximo compromisso do Phoenix Suns será contra o Milwaukee Bucks nesta terça-feira (1º), seguido por confrontos contra o Boston Celtics na sexta-feira (4) e o New York Knicks no domingo (6). citeturn0search3

Para uma análise mais aprofundada sobre o impacto da lesão de Kevin Durant nos Suns, confira o vídeo abaixo:

videoO que a lesão de Kevin Durant significa para o futuro dos Phoenix Suns?turn0search6

partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Lakers x Rockets hoje, HOJE (31) as 23 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Lakers x Rockets: Onde Assistir ao Vivo ao Jogo da NBA Hoje

Hoje, 31 de março de 2025, o Los Angeles Lakers volta para casa para enfrentar o Houston Rockets em um jogo crucial para as ambições dos Lakers na temporada. A partida será realizada na Crypto Arena, em Los Angeles, e promete ser uma grande disputa entre duas equipes com objetivos diferentes nesta reta final da NBA.

Quando e Onde Assistir:

Data e Hora: 31 de março, às 23h (horário de Brasília)

31 de março, às 23h (horário de Brasília) Local: Crypto Arena, Los Angeles

Crypto Arena, Los Angeles Transmissão ao Vivo: Prime Video e NBA League Pass

Prováveis Escalações:

Lakers: LeBron James, Luka Dončić, Rui Hachimura, Austin Reaves e Jaxson Hayes

LeBron James, Luka Dončić, Rui Hachimura, Austin Reaves e Jaxson Hayes Rockets: Fred VanVleet, Dillon Brooks, Jalen Green, Alperen Şengün e Jabari Smith Jr.

Cenário dos Lakers: O Los Angeles Lakers chega a este jogo com a missão de manter sua posição na quarta colocação da Conferência Oeste, o que garantiria o mando de quadra na primeira rodada dos Playoffs. Mesmo com apenas oito jogos restantes na temporada regular, a equipe sabe que essa tarefa não será fácil. No entanto, a volta de LeBron James, que se recupera de uma lesão na virilha, e o bom desempenho de outros jogadores como Rui Hachimura e Austin Reaves, oferecem boas perspectivas para a equipe.

Com a experiência de campeões da NBA no elenco, como LeBron James, e com a adição recente de Luka Dončić, o Lakers se vê bem posicionado para garantir mais uma vitória na disputa contra um jovem time do Houston Rockets. Apesar do cansaço da equipe adversária, que vem de uma série de jogos fora de casa, os Rockets não podem ser subestimados, especialmente após a vitória impressionante contra os Phoenix Suns.

Relatório de Lesões: O Lakers conta com um desfalque importante na equipe, o ala Maxi Kleber, que ainda se recupera de uma fratura na perna. LeBron James, por sua vez, é listado como “provável” para a partida, já que se recupera de uma lesão recente na virilha.

Por outro lado, o Houston Rockets viajou com seu elenco completo e não tem jogadores ausentes para este jogo.

Expectativa para o Jogo: O Lakers, com sua experiência e elenco estelar, entra como favorito, mas o Rockets não pode ser subestimado. A equipe de Houston tem mostrado resiliência e talento jovem, além de ter recentemente derrotado o Phoenix Suns por uma larga vantagem. O cansaço devido a uma sequência de jogos fora de casa pode ser um fator a ser explorado pelos Lakers.

Para os fãs do Lakers, este é um jogo importante para consolidar a posição no Oeste e manter a boa forma antes dos Playoffs. Não perca a ação ao vivo!