IFSP abre inscrições para curso sobre atendimento a pessoas com deficiência – IFSP

Formação on-line busca capacitar servidores do IFSP para aprimorar o atendimento inclusivo e acessível

A Pró-reitoria de Ensino do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) abriu inscrições, por meio do Edital nº 3/2025 – PRE-RET/RET/IFSP, para a seleção de servidores interessados no curso on-line “Sensibilização e Atendimento de Pessoas com Deficiência”. A formação será oferecida por meio da Plataforma TECASSISTIVA e tem o objetivo de aprimorar o atendimento a esse público dentro da instituição.

Com carga horária total de 24 horas, o curso é dividido em cinco módulos temáticos: Atendimento à Pessoa com Deficiência Visual (5h), Atendimento à Pessoa com Deficiência Auditiva (3h), Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual e TEA (6h), Atendimento à Pessoa com Surdocegueira e Deficiência Múltipla Sensorial (6h) e Atendimento à Pessoa com Deficiência Motora (4h). Cada módulo concluído garante ao participante um certificado específico.

Inscrições e critérios de participação

Podem se inscrever servidores docentes e técnico-administrativos em exercício nos campi e na Reitoria do IFSP. É necessário que o candidato não esteja afastado de suas funções, nem respondendo a Processo Administrativo Disciplinar. Além disso, aqueles que já foram contemplados no edital anterior só poderão se inscrever caso tenham sido impedidos de utilizar a licença, desde que devidamente justificado.

O curso disponibilizará 350 vagas, preenchidas por ordem de inscrição. Os candidatos excedentes comporão um cadastro reserva e poderão ser chamados conforme houver disponibilidade de novas licenças.

Prazo e funcionamento

Os servidores selecionados terão até 60 dias corridos para concluir a formação a partir da liberação do acesso à plataforma. Ao final do curso, será necessário emitir os certificados de conclusão e, em caso de desistência, informar formalmente a Pró-reitoria de Ensino.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível no link https://forms.gle/qHYJVXBtCZPmp9VE7 até o dia 22 de abril de 2025.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail .

Cronograma

Etapa Datas Período de inscrição 31/03 a 22/04/2025 Divulgação da classificação preliminar 23/04/2025 Recurso 24 e 25/04/2025 Divulgação do resultado final 29/04/2025

Documentos

Edital nº 3/2025 – PRE-RET/RET/IFSP