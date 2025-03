Roraima participa de fórum nacional com secretários e dirigentes da Cultura em Brasília

O secretário de Cultura e Turismo de Roraima, Alex Ferreira, participou, na quinta-feira, 27, da reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura, realizada na Biblioteca Nacional, em Brasília. O evento reuniu representantes das cinco regiões do país e discutiu as atuais políticas culturais.

A reunião também marcou a inauguração da sede do Fórum na capital federal, um avanço importante para a articulação e promoção da cultura no Brasil. O objetivo do encontro foi fortalecer as políticas culturais e promover a diversidade que caracteriza a cultura brasileira por meio do diálogo entre os estados.

Para Alex Ferreira, a participação de Roraima no encontro é um momento crucial para a cultura do Estado. “Estamos desenvolvendo os cinco editais da PNAB, que serão lançados em breve para fomentar a cultura regional. Estamos alinhados com todos os secretários do Brasil para garantir a execução total dos recursos da PNAB, fundamentais para os artistas e produtores culturais de Roraima”, afirmou o secretário.

Fabrício Noronha, secretário de Estado da Cultura do Espírito Santo e presidente do Fórum, destacou que a cerimônia vai além da formalidade. “Este é um marco na união dos esforços de todos os secretários de cultura para um futuro mais vibrante para nossas manifestações artísticas e culturais”, afirmou.

A programação incluiu uma reunião conjunta entre o MinC (Ministério da Cultura) e o Ministério da Educação (MEC) para discutir parcerias em ações de formação nas escolas, além de um encontro entre o Fórum e o MinC sobre a regulamentação da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc). A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participou do debate.

Durante o evento, o secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares, reforçou o compromisso do governo federal com a PNAB, explicando que o processo de suplementação da política ocorrerá após a aprovação do Orçamento da União para 2025, que sofreu um corte de 84% no valor previsto. “Garantimos o orçamento da PNAB ao torná-la uma despesa obrigatória, com fluxo contínuo, como patrimônio da cultura brasileira. Essa luta é efetiva, pois trabalhamos com os secretários em defesa da cultura”, afirmou Tavares.

