Cantora Kárisse Blos fará show solidário no Teatro Municipal nesta sexta-feira, 14

Nesta sexta-feira, 14, o Teatro Municipal de Boa Vista será palco de um show solidário com a cantora Kárisse Blos. As doações arrecadadas com os ingressos do evento serão destinadas às mulheres em situação de vulnerabilidade atendidas pela Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal.

Os ingressos do show Dona estão disponíveis no Mestre Cervejeiro e no site da Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com/show-dona-14-de-marco). Interessados podem adquirir o ingresso inteiro no valor de R$30 e solidário no valor de R$20 + 1 pacote de absorvente.

A primeira sessão começa às 19h (ingressos esgotados) e a segunda sessão às 20h40. O show acontecerá no Teatro Escola.

Trabalho de Proteção

A Patrulha Maria da Penha desempenha um papel crucial no acolhimento e na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. As medidas protetivas chegam até a Patrulha por meio do Tribunal de Justiça de Roraima. A equipe faz visitas periódicas, fiscalizando o cumprimento dessas medidas nas residências das vítimas. Atualmente, a equipe acompanha cerca de 500 mulheres.

