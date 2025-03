Cidadania e Autonomia’, ações do Mês da Mulher rodam MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com o intuito de dialogar sobre março, o mês de luta histórica, a Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, está rodando Mato Grosso do Sul com os serviços do Ônibus Lilás, palestras e ainda formações para a rede.

Neste ano, a campanha tem o lema ‘Todas diferentes, todas importantes: Cidadania e Autonomia’ e a meta de chegar a todos os territórios, desde bairros, escolas, universidades, CRAS, assentamentos rurais e comunidades indígenas efetivando as ações institucionais do Governo do Estado.

Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa explica que a programação foi pensada para debater cidadania e autonomia com as mulheres sul-mato-grossenses nos territórios onde a vida acontece.

O pontapé foi na Cidade Branca, no último dia 10 de março, com mais de 332 atendimentos no Distrito de Albuquerque, Assentamento Paiolzinho e Assentamento Taquaral.

“A ação representou a possibilidade de acesso ao conjunto de políticas públicas que existem a nível municipal, estadual e federal, por parte das famílias nos assentamentos, sobretudo das mulheres, para que não se sintam sozinhas e isoladas frente aos serviços públicos que muitas vezes se concentram na área urbana”, completa Manuela Nicodemos Bailosa.

Um dos serviços oferecidos também foi o acolhimento do CRAM (Centro de Referência à Mulher), responsável pelo atendimento especializado, humanizado e multidisciplinar às mulheres em situação de violência.

“Vejo como uma agenda muito produtiva, porque construímos uma articulação que há muito tempo não existia mais. Foram 14 instituições unidas entre saúde, educação, forças armadas, assistência social e esporte, sem contar com o Promuse e a Patrulha Maria da Penha, então fizemos atendimentos e ainda rodas falando sobre o tema da violência contra mulheres e empreendedorismo. Nós trouxemos a comunidade até o Ônibus Lilás, e não só mulheres como homens também para informá-los sobre violência e o ciclo da violência”, pontua a gerente de Políticas Públicas para Mulheres de Corumbá, Wania Alecrim.

Além das ações com Ônibus Lilás, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres também realizou formação da rede de atendimento às mulheres em Brasilândia, discutindo conceitos de violência de gênero contra as mulheres, atribuições de todos que compõem a rede e estudos de caso.

Na cidade de Rochedo foram realizadas palestras com as mulheres beneficiárias dos programas sociais do Bolsa Família e Mais Social. Somado, o público chegou a 80 pessoas que debateram o lema da campanha deste ano, “Todas diferentes, todas importantes: Cidadania e Autonomia”, e na Capital, a roda de conversa com meninas e mulheres participantes do Projeto Nova rendeu multiplicação de informações sobre direitos, além de troca de experiências.

A campanha também foi trabalhada na segunda etapa do Perifeirarte, programa da Subsecretaria de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, que leva formação comunitária às lideranças dos bairros e associações. Foram duas palestras no CRAS da cidade de Três Lagoas, além de atendimento itinerante do Ônibus Lilás durante todo o sábado (15), na feira central do município.

O calendário inclui ainda os municípios de Sidrolândia, Cassilândia e Campo Grande.

Paula Maciulevicius, da Comunicação da Cidadania