Programa “HumanizAção” acolhe 21 pessoas em situação de rua neste sábado (26) – Agência de Notícias

Posted on

Os agentes ambientais do programa Amigos da Praia orientam comerciantes da praia dos Seixas e da Penha, neste final de semana, sobre o descarte adequado de resíduos para proteção do meio ambiente. Neste sábado (3), a equipe do programa da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realizou as ações na praia dos Seixas, e […]