Lazio x Parma ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Italiano HOJE (28/04)

Por MRNews



Futebol ITALIANO na TV ao vivo: a partida entre Lazio x Parma pela SÉRIE A, ou Campeonato Italiano 2024 – 2025, também chamada de CALCIO A. Assim, a partida acontece HOJE (28) às 16h45 hs horário oficial de Brasília, acontece nas dependências do primeiro time doconfronto, que é o mandante do jogo.

1. Lazio x Parma: Confronto Crucial na Série A

A Lazio recebe o Parma em um jogo decisivo para ambas as equipes na Série A. O confronto acontece em um momento importante para a Lazio, que busca manter sua posição na parte superior da tabela, enquanto o Parma luta contra o rebaixamento e tenta garantir sua permanência na elite do futebol italiano.

Escalações:

Data da reunião entre Pedrinho e Fernando Diniz é revelada e treinador pode ser anunciado em breve

Vasco Entra em Contato com Thiago Carpini, Técnico do Vitória, Afirma Jornalista

Lazio (4-3-3): Goleiro: Ivan Provedel Defesa: Manuel Lazzari, Alessio Romagnoli, Nikola Milenković, Elseid Hysaj Meio-campo: Sergej Milinković-Savić, Danilo Cataldi, Luis Alberto Ataque: Felipe Anderson, Ciro Immobile, Mattia Zaccagni

Parma (4-3-3): Goleiro: Gianluigi Buffon Defesa: Simone Iacoponi, Yordan Osorio, Bruno Alves, Riccardo Gagliolo Meio-campo: Juraj Kucka, Gastón Brugman, Filippo Melegoni Ataque: Antonio Di Gaudio, Yann Karamoh, Hernani



Horário: 28 de abril de 2025, às 16h45 (Horário de Brasília).

2. Verona x Cagliari: Batalha por Sobrevivência na Série A

O Hellas Verona enfrenta o Cagliari em um confronto vital na luta contra o rebaixamento da Série A. Ambas as equipes estão em posições críticas e precisam da vitória para se distanciar da zona da degola. Com muita tensão no ar, o jogo promete ser um verdadeiro duelo de nervos.

Escalações:

Fernando Diniz é o favorito da diretoria do Vasco para substituir Fábio Carille

Após demissão de Carille, Fernando Diniz é o favorito para assumir o Vasco

Verona (3-5-2): Goleiro: Lorenzo Montipò Defesa: Koray Günter, Federico Ceccherini, Diego Farias Meio-campo: Darko Lazović, Adrien Tameze, Ivan Ilic, Miguel Veloso, Marash Kumbulla Ataque: Giovanni Simeone, Kevin Lasagna

Cagliari (4-3-3): Goleiro: Alessio Cragno Defesa: Raoul Bellanova, Andrea Carboni, Giorgio Altare, Gabriele Zappa Meio-campo: Nahitan Nández, Razvan Marin, Alberto Grassi Ataque: Joao Pedro, Leonardo Pavoletti, Gastón Pereiro



Horário: 28 de abril de 2025, às 11h00 (Horário de Brasília).

3. Udinese x Bologna: Confronto Entre Equipes da Parte Superior da Tabela

A Udinese recebe o Bologna em um duelo importante para ambas as equipes que buscam uma vaga nas competições europeias. A Udinese está em uma ótima fase e quer consolidar sua posição na parte superior da tabela, enquanto o Bologna tenta se manter competitivo e garantir sua vaga nas competições internacionais.

Escalações:

Udinese (3-5-2): Goleiro: Marco Silvestri Defesa: Rodrigo Becão, Samir, Nuytinck Meio-campo: Iago Falque, Roberto Pereyra, Walace, Lazar Samardžić, Adam Masina Ataque: Beto, Gerard Deulofeu

Bologna (4-2-3-1): Goleiro: Lukasz Skorupski Defesa: Andrea Cambiaso, Adama Soumaoro, Theate, Charalampos Lykogiannis Meio-campo: Jerdy Schouten, Nicolas Dominguez Ataque: Riccardo Orsolini, Roberto Soriano, Musa Barrow Ponta de Lança: Marko Arnautović



Horário: 28 de abril de 2025, às 16h45 (Horário de Brasília).

Onde Assistir A partida entre Juventus e Hellas Verona será transmitida ao vivo no Brasil pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+. . .

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO ITALIANO

A Série A, ou o Campeonato Italiano 2024 – 2025

O Campeonato Italiano é um dos mais antigos do planeta e completa nesta temporada 120 anos de existência. Os times mais tradicionais que participam da disputa são Juventus Roma, Genoa, Milan, Napoli, Lazio, Sampdoria entre outros. Com uma história rica e uma paixão ardente dos torcedores, a Serie A é reconhecida por suas equipes icônicas, jogadores talentosos e táticas estratégicas.